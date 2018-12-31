戴德梁行趙錦權﹕發展東大嶼屬突破土地短缺關鍵

土地供應專責小組向政府提出多項增加土地供應建議，戴德梁行環球董事、大中華區副總裁及估價及顧問服務部亞太地區主管趙錦權指出，對於任何有效增加土地供應﹑房屋供應的方法應一併採納，惟小組提出的短﹑中期措施仍要規劃，並需要建設基建等層面配合，預料要5至10年才可以將土地推出市場，仍然無法解決燃眉之急。

趙錦權指出現時本港可興建房屋的土地嚴重不足，而市民住屋需求殷切，認為任何可以有效增加土地供應、房屋供應的方法也應該一併採納。在報告內小組建議的8個選項中，當中包括了3個短中期及5個中長期方案。

土地供應專責小組就未來增加土地選項，向政府提交報告。（洪嘉徽攝）

填海屬增加土地供應不二法門

雖然在3個短中期方案裡，即發展棕地、公私營合作發展新界農地、發展私人遊樂場用地（以粉嶺高爾夫球場為主）只能提供300公頃土地，但已差不多等於一個啟德發展計劃的總規劃面積（即328公頃）。

假設以上土地能夠全數改變為住宅用地，以3倍地積比率計算，如每個單位面積約500呎，便可提供約20萬個單位。但是，所謂短中期仍需要在規劃，建設基建等配合，土地才可以於5至10年內推出市場，仍然不能解決燃眉之急。

趙錦權又表示，土地專責小組在報告中指出，發展東大嶼都會是突破土地短缺關鍵，而最終填海範圍要視乎政府的研究結果。他同意增加土地供應及儲備，填海造地是不二法門。

但是，這樣大規模填海增加土地供應，必須有效規劃土地用途，周邊及其所連接的道路基建等配套設施，亦要一併整體重新規劃。