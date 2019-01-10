標普認為　就算中國降準　亦難刺激銀行大量借貸予小微企及民企

最近中國人民銀行宣布下調存款準備金率（降準）1%，希望在農曆新年前令資金寬鬆，銀行可以繼續借錢予小微企和民企。不過標普全球評級發表報告，表示未必可以刺激信貸大幅增長。

可激勵銀行加大信貸 但力度不足

標普認為，定向和全面降準以及其他措施，將有助於降低銀行的融資成本，並緩解淨息差壓力。同時還有望激勵銀行加大民企或小微企業等薄弱領域的信貸支持力度。

銀行一般對上述薄弱領域有較多顧慮，而該機構指出，縱使政策可讓銀行重新評估對民企的放貸意願，但措施或仍未足以刺激信貸大幅增長。

標普全球評級認為，中國的政策可以降低融資成本，但就不足以刺激銀行大量放貸予小微企和民企。（路透社）

料今年更多措施 避免經濟硬着陸

標普指出，中國政府仍有工具來對抗經濟放緩，但考慮到當前的槓桿水平較高，要有力刺激同時又要不額外引入風險，空間已經較為有限。

該機構預計， 中國今年會推出更多減稅、加大基建投資以及貨幣寬鬆的措施，從而為經濟增長放緩提供緩衝，避免經濟硬着陸。

引入更多貨幣寬鬆措施 或會加槓桿

然而標普全球評級信用分析師曾怡景指出：「引入更多貨幣寬鬆措施，或將帶來預期以外的效果，即是偏離了多年來的去槓桿之路。我們不應忽視執行風險，因為控制信貸流向是一項非常艱巨的任務。」