三組數字　證中國貿易調結構見成效

中國12月進出口出現「負增長」，嚇壞不少投資者。不過跨國商貿是一個對變化十分敏感的行業，受貿易糾紛等問題困擾，每個月的進出口數字出現大幅波動，甚至有部份月份出現「負增長」也實不足為奇。 更重要的是，內地進出口去年全年仍能保持着穩中有升，貿易結構改善，將持續支持中國經濟的長遠發展。

內地海關總署公佈去年進出口數字，全年進出口總值高達4.62萬億美元，創歷史新高。其中進口按年增15.8%，出口按年增9.9%。除了貿易量無懼「貿易戰」衝擊，繼續提升外，貿易的「質」也有所改善。

貿易伙伴更多元化

首先，去年中國對外貿易一個「亮點」是跟「一帶一路」沿線國的貿易額顯著增加，去年合計進出口8.37萬億元，增長13.3%，遠高於平均增速3.6%，也高於中國最大三個貿易伙伴的進出口增長：歐盟（7.9%）、美國（5.7%）和東盟（11.2%）。海關總署綜合統計分析司司長李魁文表示，中國與「一帶一路」沿線國家的貿易合作潛力正在持續釋放，成為拉動中國外貿發展的新動力。

全球的貿易是一個互惠互利的過程，能夠跟更多的經濟體建立起強而有力的貿易關係，也將更能在跨國貿易中受惠，並比較不易受跟個別國家的貿易糾紛所影響。

中國高科技的機電產品出口持續增加，成拉動中國經濟的另一動力。（路透社）

出口貨品升級

另一貿易結構的提升在於出口貨品的「升級」，過往中國是「世界工廠」，出口比較多是低端、低技術、低增值的貨品，但近年這情況陸續有改善。

例如去年，服裝和玩具等7大類勞動密集型產品合計出口3.12萬億元，按年只增長1.2%，與此同時，機電產品出口增長7.9%、汽車出口增長8.3%、手機出口增長9.8%。以去年出口情況計，機電產品出口已佔中國出口總值的58.8%，而勞動密集型產品只佔出口總值的19%。中國出口「升級」的趨勢和成效明顯。

貿易順差縮窄

最後一個「亮點」是中國全年對美的貿易順差創歷史新高的同時，整體對外貿易順差卻收窄至3,518億美元，較去年少18.3%，證明跟世界各國更能平衡互補。如果貿易順差太一面倒，雖然有機會替中國賺更多的外匯，但長遠來說，卻不是最理想的國際貿易狀態，貿易一定要是雙贏，才可以長久發展。