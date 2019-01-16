英國脫歐「卡關」　股匯市場異常冷靜　一文剖析三大原因

英國國會脫歐投票以432對202票大比數否決，如此重大事件，理應市場會大幅波動。但實情剛剛相反，今早歐美以至亞太市場均十分冷靜，除了大家早已預期不能通過之外，亦有重量級消息轉移了市場焦點。

英國歐盟投票 外界本來就預期不會通過

先說英國脫歐投票本身，首相文翠珊（Theresa May）的保守黨黨友大規模「叛變」，市場本來就預計會大比數否決，結果只是符合市場預期，並沒有太大驚喜。

結果公布之後，歐洲再傳出「維穩」聲音，令原本稍為波動的市場立即平伏。原來歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）與法國總統默克隆馬克龍（Emmanuel Macron）均短時間內發表講話，紓緩了市場情緒。

在多名保守黨議員揚言「叛變」之下，外界早就預期今次脫歐投票不會通過。（路透社）

圖斯克、馬克龍分別發言 警告不要硬脫歐

圖斯克在Twitter發文，表示：「如果脫歐無法達成協議，而沒有人希望英國會無協議之下「硬脫歐」，誰會有勇氣提出唯一的正面解決方法？」暗示英國議員或官員應該重新提出留歐協議。

而馬克龍亦有類似言論，他在收到消息後立即表示，目前第一個方案是沒有協議，但這會嚇怕所有人，英國將會是第一名受害者。

而英國本身亦傳出「維穩」消息，市傳政府官員正考慮，向歐盟提出延遲脫歐期限。

Netflix加價消息不單止推高自己股價，更帶動其他美國上市的科技股向上，令昨晚美股上升，掩蓋了英國脫歐的壞消息。（路透社）

美聯儲局官員轉鴿 Netflix加價刺激股市

第二大原因是美國因素。昨晚Netflix宣布加價最多18%，動股價急升超過半成。在科技股帶動之下，美股全線向上，終結了兩連跌。

再者，被視為聯儲局鷹派陣營的堪薩斯聯儲總裁喬治﹙Esther George﹚「轉鴿」，希望暫停加息以觀望經濟走勢，發言時間剛好與英國國會投票重疊，市場焦點由緊張的英國轉移到美國。

人民銀行、發改委及財政部昨日介紹2019年經濟政策，市場憧憬中國政府有更多穩定經濟的措施。（路透社）

市場憧憬中國推出更多措施救經濟

第三大原因是憧憬中國推出更多支持政策。《路透社》引述TD Ameritrade首席分析師J.J. Kinahan表示：「整體而言我們有不少好消息，中國正採取措施，以協助控制市場情緒波動。」

中國發改委、財政部及人民銀行昨日介紹2019年經濟政策，當中包括強化逆周期調節、更大規模減稅降費、支持中小企以及促進汽車、家電消費等措施，外界視為中國政府今年會加大力度支持經濟增長。

以上三大因素，令到英國脫歐投票否決之後，市場未有太大波動。