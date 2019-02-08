中美貿易戰再添變數　專家：日圓升勢未必太急　兌美元難升至95

3月1日中美貿易戰休戰期便會屆滿，外界期望雙方可舉行「習特會」，以順利達成貿易協議。但美國總統特朗普已確認，不會在期限前與中國國家主席習近平會面，令中美貿易戰再添變數，對前景的擔憂促使投資者轉向避險貨幣，美元跌，日圓升。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，從基本面來看，日本經濟表現不錯，而且日本下半年將會上調消費稅，由8%調升至10%，或會令更多家庭爭取於上調消費稅前消費，利好日本短期國內的消費。他補充，明年東京將舉辦奧運會，亦會有助促進日本的投資消費。日本經濟向好，料資金會持續流入當地，穩定地推升日匯。

料日圓兌美元難升至95

繼早前日本央行前首席經濟學家早川英男大膽預測，若日本經濟有機會在秋天時出現衰退，屆時日圓兌美元有機會上試80水平，即日圓兌港元將會重回「10算」時代後，上周前日本央行官員長井滋人亦警告日圓有升值風險，認為日圓兌美元今年上半年可能升至1美元兌95日圓的水平。對於這些預測，葉澤恆認為「有少少誇張」，雖然他也看好日圓的後市，但並不認為日匯會輕易升至該水平。

他提醒，日匯表現反覆，令市場對日圓的升勢較有戒心，普遍預期不會出現如1月般的急升，而是會逐級的慢慢上升，估計短期內，日圓兌美元會在109至110左右上落。他補充，除非中美貿易戰或英國脫歐出現較大的負面消息，才會令日圓急升到105左右。