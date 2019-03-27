【虛擬銀行】3大新貴起底　中資搶佔2席　騰訊螞蟻金服大熱倒灶

本港首批虛擬銀行終於出爐！金管局宣布，發出3個虛擬銀行牌照，渣打香港及香港電訊（6823）牽頭財團、眾安在線（6060）等組成財團、中銀香港（2388）及京東牽頭財團大熱中標，躋身首批虛擬銀行之列。 在虛擬銀行牌照的首輪爭逐戰中，中資牽頭財團成為大贏家，囊括3個新牌照中的2個，下輪審批亦勢將不乏中資企業的身影，隨時改寫香港銀行業的面貌。這批南下大展拳腳的「虛擬銀行新貴」到底何方神聖？不妨先來個「大起底」！

醞釀接近1年過後，金管局宣布發出首批虛擬銀行牌照，金管局副總裁阮國恒指，3家機構預計於6至9個月內可以推出服務。（洪嘉徽攝）

金管局去年5月發出《虛擬銀行認可指引修訂本》，隨即開始接受申請，共吸引多達70間機構查詢，最終接獲33份申請，反應熱烈。當局今日發出首輪3個虛擬銀行牌照，並表示將積極處理其餘5份申請。

率先踩入虛擬銀行戰場的企業，包括渣打香港、香港電訊及攜程財團、中銀香港、京東及怡和財團、眾安在線及百仕達（1168）財團。屢傳屬於發牌大熱的騰訊（0700）財付通及螞蟻金服，就要等候下輪審批。

本港首批虛擬銀行中，由中資企業佔逾半壁江山，加上京東與眾安在內地已坐擁豐富金融科技經驗，似乎在這場大戰中佔盡優勢。此外，多間本地傳媒早前亦指，騰訊旗下財付通、阿里巴巴的關聯公司螞蟻金服、小米及尚乘財團，以及本地初創WeLab，同為牌照大熱，或有望於次輪發牌中「中獎」，當中大部分亦為中資企業。

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中資擁半壁江山 覬覦香港金融全因好賺

事實上，內地企業覬覦本港金融業這塊「肥豬肉」已非新鮮事，隨着虛擬銀行牌照成為中資囊中物，內地企業全面進軍本港金融市場亦指日可待。

中資科網巨頭垂涎香港銀行業，全因本港零售銀行業是隻「會生金蛋的鵝」。根據金管局統計，雖然去年環球市場氣氛麻麻，但本港零售銀行稅前盈利仍錄得19%增幅，按年加快3.7個百分點；淨息差按年擴闊0.17厘，至1.62厘，整體銀行業貸款仍錄得4.4%增長。資料顯示，截至今年初本港銀行港元存款高達6.8萬億元，外幣存款亦達6.7萬億港元。

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螞蟻金服旗下支付寶，去年起與長和合作攻港，雙方合資成立支付寶香港。（余俊亮攝）

高盛早前發表報告，估算本港零售銀行業每年總收入高達225億美元（約1,800億港元），無疑是塊惹人垂涎的「肥豬肉」，但長久以來被數間龍頭大行雄霸，單是4間大行（即滙豐、恒生、渣打、中銀）就佔據66%的本地零售貸款。該行預計，隨着虛擬銀行進場，傳統零售銀行高達3分2的收入（即約1,200億港元）將會受到衝擊，意味虛擬銀行或是一個價值千億的龐大市場。

莊太量料中資意不在手機支付

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，縱然騰訊及阿里均已來港推出電子錢包，但真正「有肉食」的生意，無疑在於存款、貸款等銀行服務，這瓣業務正是虛擬銀行的「含金量」所在。「因為其實香港電子支付市場不大，最起碼交通領域已被八達通佔據，但有了虛擬銀行牌照，就幾乎可以進軍所有金融業務。」

他又指，騰訊、阿里等中資網企立足內地市場，在提供中港跨境金融服務時別具優勢，加上虛擬銀行無需設立實體分行，入場門檻遠低於傳統銀行，故此內地網企急欲將虛擬銀行牌照收於掌中，亦是意料中事。

莊太量指出，虛擬銀行牌照的含金量，在於其容許企業無需設立實體分行，即可開展全方位的銀行服務。（資料圖片）

存款額或數年內超本地中型行

莊太量預料，由於虛擬銀行營運成本較低，其起存門檻可能低至數百元，加上「息誘」效應，有望吸引港人開設存款戶口，其業務於初期或會急速增長，「再過2至3年，部分較成功的虛擬銀行，存款分分鐘會超越本地中小型行！」

他以支付寶旗下的餘額寶為例，由於用戶存款可低至50元人民幣，息口亦遠高於傳統銀行，目前該平台存款總額已飆升至逾2萬億元人民幣，相當於內地中型銀行的存款規模，相信香港亦會出現類似情況。但由於虛擬銀行主要針對一些未能於傳統銀行取得貸款的客戶，壞帳風險因而較大，預料將會採取「高存息、高貸息」的經營策略，以維持淨息差水平。