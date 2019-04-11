華為去年向全球供應逾4萬個5G基站　多國據報無視美國「警告」

綜合媒體報道，2018年華為簽訂5G商用合同30多個，佔據了全球5G訂單的近一半，並有4萬多個5G基站發往全球各地。

根據全球移動通信系統協會研究，到2025年，全球將有13億5G用戶和13.6億5G移動設備，其中5G網路覆蓋率為40%。

據路透社4月4日報導，美國承認，許多國家並未聽取其有關「允許華為參與構建5G移動通信網路可能帶來的安全風險」的警告。這種趨勢在東南亞尤其明顯。即使是美國的盟友也在與華為合作，並將在未來幾年推出5G網路。

據台灣《工商時報》4月9日報導，美國國防部旗下專注於技術與創新的獨立諮詢小組「國防創新委員會」最新發表的「5G網路所帶來的風險與機遇」報告指出，包括華為、中興在內的中國設備製造商都在積極推進5G進展。

該報告稱，以華為為例，該公司正在迅速擴大5G領域的業務範圍，已經向海外供應了超過1萬個基地站，強調華為有望拿下全球28％的電信市場，且短期內沒有增長放緩的跡象。

美國承認，許多國家並未聽取其有關「允許華為參與構建5G移動通信網路可能帶來的安全風險」的警告。﹙資料圖片﹚

泰國2月在春武里府啟動華為5G測試平台，泰國政府表示，選擇華為的5G服務是因較為廉宜，抵消對網路安全的潛在憂慮；馬來西亞領先的通信和數位服務公司馬克西斯與華為簽署了一份諒解備忘錄，以合作和加速5G的發展；菲律賓環球電信公司也正在與華為合作，推出全國5G網路。

此外，與美國、澳大利亞相比，聯盟成員之一的英國，其國內的電信運營商們紛紛與華為簽訂5G訂單。比如，華為已經與英國電信BT集團簽訂5G合作協定，總部位於英國的跨國行動電話運營商沃達豐與華為、中興都有4G、5G的合作協定。2月中旬，英國國家網路安全中心（NCSC）得出結論，認為5G網路使用華為的通訊設備所產生的風險可以得到有效的控制。

2月紐西蘭也對外表態，華為從未在該國5G競爭中「出局」。4月4日，瑞士領先運營商森賴斯通信公司攜手華為，宣佈為首批5G用戶提供固定無線接入（FWA）服務。4月9日，匈牙利政府官方網站發佈了匈牙利財政部長的表態，歡迎中國華為公司，匈牙利將華為公司視為自己的IT戰略夥伴。

一個最新動態是，據俄羅斯衛星通訊社4月9日報導，華為公司在巴黎舉行的MPLS+SDN+NFV 2019世界大會上展示了自己研發的NetEngine 8000路由器。報導稱，華為資料通信產品線總裁胡克文稱，基於公司在IP技術領域多年的經驗，華為研發出了業界首款超大容量、智慧化、自動化路由器，並提供路由器全生命週期服務。華為的NetEngine 8000系列及時滿足了對5G解決方案的巨大需求。