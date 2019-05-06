特朗普重燃貿易戰火　專家料黃金化身亂世英雄　或挑戰1400美元

今年中美貿易談判重回正軌，正當外界以為雙方即將正式握手言和，美國總統特朗普突然再度「反枱」，聲言將於周五（5日）調高2,000億美元中國商品的關稅。消息一出，旋即「嚇窒」港股，恒生指數單日跌近1,000點，一度失守29000點大關。 港股血流成河，但另一邊廂，金價卻一反早前弱勢，重上1,280美元關口，再度化身跌市贏家。買金保值是華人的傳統智慧，雖然「老餅」但從來都「好使好用」，道富環球投資管理副總裁兼黃金ETF策略師徐志傑就指，隨着避險情緒復燃，黃金坐擁3大上升引擎，可望衝上1,400美元大關！

去年環球股市劇震不斷，黃金正正成為「定海神針」，在去年底港股大跌浪中，恒指直插近8%至25000點低位，但金價反升近5%，印證「亂世買黃金」的市場哲學。但踏入今年初，環球股市氣勢如虹，金價表現明顯褪色。不過隨着中美貿易戰死灰復燃，市場目光再度轉向避險資產，金價今早應聲飆升，一度升至1285元的月內高位。

道富環球投資管理副總裁兼黃金ETF策略師徐志傑就認為，金價再度化身「亂世英雄」只屬時間問題，又提出3大理據，預告金價年內有望挑戰1,400元（美元‧下同）大關，較現價有近1成上升空間！

債息倒掛凶兆 或變金價祝福

買金無非為避險，但今年初中美貿易戰局勢一度降溫，令金價升勢略為「回氣」。但徐志傑警告，除了貿易戰風險，眼前其他市場風險亦不容低估，「今年中國經濟勢將繼續放慢，美國國債孳息曲線都有倒掛可能。」翻查數據，備受注目的3個月債息上月一度升穿10年期債息水平，被市場視為經濟衰退的「大凶兆」。他笑言：「當然我唔知市場幾時大跌，但美股牛市已經持續咗10年，無可能會一直牛落去。綜觀過去40年經驗，每次美債孳息曲線倒掛，金價通常都會爆上！」

徐志傑認為，今年金價受多項利好因素支持，有望上攻1,400美元關口。（路透社）

避險情緒悄悄升溫，可能已有蛛絲馬跡。他分享指，今年以來環球黃金ETF市場已錄得14億元淨流入，而黃金期貨市場亦由去年的淨短倉變為淨長倉（即看好倉位多於看淡），無疑反映投資者對經濟前景有所憂慮。

央行手影頻密 內地連續4個月增持

全球投資者密密「儲金」，而各國政府亦毫不執輸，早於去年已經儲到盤滿缽滿。世界黃金協會（WGC）數據顯示，去年全球中央銀行淨買入651噸黃金，突破50年高位，而內地人民銀行亦自去年12月起連續4個月增持黃金。「內地明顯有意減低美元持倉，亦可能基於貿易戰因素而分散投資風險。」他指出，去年環球央行已晉身黃金的最大買家，佔約2成需求，相信單是央行已足以穩定金價表現。

至於全球對黃金珠寶的需求，則是金價的中流砥柱。「中國去年經濟數據雖差，但民間買金反而有所上升，用以對沖通脹及經濟風險，加上買金係結婚必備，需求好穩定。印度仲犀利，一年有好多結婚季節，婚嫁需求已經托得起金價。」他分析指，過往金價於每年初及年底均有不俗升幅，相信與中國及印度的婚嫁旺季有關。

中國及印度均為黃金消費大國，兩地婚嫁需求可望支撑金價表現。（路透社）

買金無息收？ 金價升幅或撼贏恒指

除了上述3大動力，美元強勢有望於今年告終，亦有望變相推升金價，「金價去年埋單計數大致持平，主要由於美元太強勢，但現時美國加息機會低，有利金價表現。」他預料，今年金價將於1,350至1,400元間波動，而每次金價跌穿1,300元關口均為買入時機，「近期金價一跌破1,300都有一定支持，而且每次都有力回升。」

不過，買金既無息收，黃金升值又慢，或許會令偏愛「即日鮮」的港人興致缺缺。但徐志傑解畫：「如果你由2000年黃金200蚊左右入市，揸到依家金價已累升超過3倍，每年平均回報有成9%，已經打贏恒指同標普500指數。」翻查歷史數據，恒指同期升幅不足1倍，標普500指數亦僅升1倍。「當然唔應該All-in買金，但我做過唔同估算，如果投資組合有5至10%黃金，風險調整後收益（Risk-Adjusted Return）已經高過無金。」他建議，投資者應按照風險偏好，隨着金價上落調整黃金持倉。

徐志傑指，金價自2000年至今每年平均回報達9%，跑贏恒指及美股。（歐嘉樂攝）

實金夠穩陣 幾項成本要留神

與股票、債券不同，黃金作為貴金屬商品，投資方法亦「多籮籮」，包括實金、紙黃金、ETF、金礦股等。當中最直接亦最受老一輩鍾情的選擇，自然是「有得揸手」的實金。但徐志傑提醒，一般人投資實金所費不菲，「每條金條價值25萬元（約196萬港元），你話擺喺邊度好？倉儲已經係一大成本，而且去金舖買金往往會有5至10%溢價；至於俗稱「紙黃金」的黃金投資戶口，則有交易對手風險，一旦銀行倒閉，儲蓄隨時化為烏有。」

他續指，由於金礦股與金價的關連性不穩定，不宜作分散風險之用，而ETF應是投資黃金的最好途徑，除了買賣方便，入場費亦較低，亦較貼近現貨價。他表示，近年香港投資者對黃金ETF的接受程度不斷提升，以其公司主理的道富環球SPDR金ETF（2840）為例，香港上市部分的資產管理規模（AUM）由2016年的1.5億元，倍增至去年的3.5億元，增速遠超美國、新加坡及日本，去年至今淨流入超過1億元資金。