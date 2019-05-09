美國上調關稅進入倒數階段　亞太區股市全面下挫

亞洲股市5月9日跌至六周低點，在美國和中國進行最新一輪貿易談判前市場緊張情緒升溫，擔心這場談判將大幅改變全球經濟的走向。

《路透》報道，若達成協議可避免美國對中國輸美商品大幅加徵關稅。美國總統特朗普威脅於5月10日祭出關稅舉措，中國對此也威脅要予以報復，如此一來，兩國的貿易戰將明顯升級。

「如果特朗普的威脅成為現實，將影響全球經濟。這是我們去年猜測的最壞情況，將導致美國經濟出現衰退的情況，中國經濟增長大幅減速，全球貿易放緩。」穆迪分析駐新加坡亞太地區首席分析師Steve Cochrane表示。

之前特朗普稱，中國在美中貿易談判中破壞了交易，如果達不成協定，中方將面臨嚴厲的關稅。

中美貿易爭議不斷，拖累亞太股市表現。（視覺中國）

亞太區股紛紛低收

受到特朗普強硬言論，對投資者信心帶來打擊。上證指數跌42點或1.5%，跌2850點；深成指數收市報8877點，跌125點或1.4%。滬深300指數收市報3600點，跌68點或1.9%。

恒生指數收市報28311點，跌692點或2.4%，國企指數收市報10845點，跌252點或2.3%。

日經指數收市報21402點，跌200點或0.93%；韓國KOSPI指數收市報2102點，跌66點或3%。

美國總統特朗普周三（8日）表示，他很樂意保留對中國輸美商品的關稅。美國貿易代表辦公室(USTR)宣佈，從當地時間周五凌晨12時01分（5月10日）開始，美國將把價值2,000億美元中國輸美商品的關稅從10%提高到25%。

日本政府相關智庫RIETI資深研究員Kazuhiko Fuji表示，談判看來岌岌可危。