華為願簽無間諜協議　美國盟友無意聯手封殺

美國針對華為的最新舉動並沒有贏得盟友的支持。此外，針對網路安全這一質疑，華為方面表示，願意跟合作方簽訂無後門、無間諜的協議。

美國總統特朗普（Donald Trump）15日，簽署了一項總統令，宣佈美國進入國家緊急狀態，以給予美國商務部更大的權力去禁止美國企業使用華為這種會「威脅美國國家安全」的公司的設備。同時，美國商務部工業與安全局（BIS）還將中國企業華為列入了其一份會威脅美國國家安全的「實體名單」中，從而禁止華為從美國企業那裡購買技術或配件。

對此，不少美國媒體還認為美國的這些做法會給盟友封殺華為施加更大的壓力。然而，事實卻並非如此。

根據美國CNBC新聞網的報導，在美國總統特朗普簽署進一步封殺華為的總統令後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在接受媒體採訪時就標記法國需要跨國科技企業去啟動法國的經濟，創造更多的就業，所以法國不會採用過度的保護主義針對包括華為在內的企業。

此外，根據英國《衛報》的總結，德國方面此前一直的表態是德國不會禁止任何公司參與5G網路的建設，更何況德國很多電信公司已經在他們的系統中和華為開展合作了。所以，德方認為如果把華為排除出去，反而會影響德國5G的落地速度。

英國《衛報》還表示歐盟總部所在的比利時也沒有發現華為會對該國的國家安全構成威脅，所以也不太可能會封殺華為。

分析認為，美國封殺華為損害的是自身利益。（視覺中國）

根據加拿大《環球郵報》的報導，加拿大總理特魯多表示他的政府不會因為美國總統特朗普簽署了封殺華為的總統令就會也立刻跟著封殺華為，而是會有條不紊的、耐心的對華為能否參與該國5G專案做出評估。

中國官媒新華社發表的評論文章《如此打壓中國企業，很不光彩！》指出，經濟全球化發展到今天，世界各國都在一條船上，你中有我，我中有你，各國企業之間也早已是競爭與合作相結合的「競合關係」，貿易戰沒有真正的贏家。就拿美國此次將中國企業華為及其附屬公司等列入限制清單來說，損失最大，或是首當其衝受到損失的，有可能是美國企業。

值得一提的是，5月14日，華為董事長梁華在倫敦接受Bloomberg、CNN、衛報、路透、每日電訊報、新聞聯合社等媒體採訪時表示，華為可以向運營所在國家提出，願意跟政府（包括英國政府）簽訂華為設備無後門、無間諜的協議。