林毅夫：貿易戰對美國損失更大　特朗普項莊舞劍

中美貿易戰再次升級引發多方關注，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫則表示，美國對中國的做法實際上是「項莊舞劍意在沛公」。中國最重要的是保持定力，深化改革開放。這是林毅夫在周三（22日）於北京大學國家發展研究院「朗潤•格政 」論壇上表示的。他表達了自己三大觀點。

觀點一：特朗普的最終目的是想遏制中國的發展

他認為貿易是互利雙贏的。美國跟中國買東西並不是美國給中國的恩惠，是這些東西美國自己不生產，而國內有需求必須從國際上進口。美國可以從中國進口，也可以從其他國家進口。從中國進口是因為價格比較低，產品品質比較好。

有些國家在國際貿易中有順差，像中國去年順差是佔GDP的2.6%。有些國家有逆差，美國則是逆差非常大的國家，但讀過經濟學的人都知道，一個國家如果有貿易逆差，是因為消費太多、儲蓄不足造成的。要解決貿易逆差的問題，必須在國內採取措施來增加儲蓄、減少消費。如果不這樣做，比如像特朗普，想用增加對中國、加拿大、墨西哥、歐洲、日本的關稅來解決貿易逆差的問題，實際上會適得其反。

說中國強迫技術轉移，美國公司到中國來投資自然是要帶著技術來的，「他的技術是我們強迫他轉來的嗎？實際上不是。因為美國公司如果在中國生產產品，要進入中國市場，他不用最好的技術，產品如何能夠競爭？」

中國這些年的技術進步非常快，這是事實。中國的經濟不斷增長、資本不斷積累、產業不斷升級，當然技術會不斷創新，而這些創新其實主要是我們自己通過學習、研發來獲得的。

那麼，在這種狀況之下，特朗普為什麼老要用貿易逆差和所謂的「不公平競爭」的方式來談事呢？我個人認為是「項莊舞劍，意在沛公」，實際上是看到中國發展得這麼快，想遏制中國的發展。最近，對華為的惡意封鎖、打壓更是赤裸裸地曝露了美國打壓中國技術創新產業升級的意圖。

中美貿易戰對美國資本市場帶來很大影響。（視覺中國）

觀點二：中美貿易戰美國對美國損害更大

對於美國加征中國關稅，中國會有多大損失？他認為，貿易是要雙贏的，採取阻礙貿易的措施，中國會有損失，美國同樣也會有損失。中國的損失到底有多大？現在中國每年出口佔國內生產總值的比重不到20%，美國佔中國出口的比重去年是19%，對美貿易固然重要，但也只是我們貿易當中的一部分。即使提高25%的關稅，到底會有多大的影響？可以做很多模擬來研究。

一般的看法是頂多影響0.5個百分點的增長，對美國的影響可能稍微少一點，0.3個百分點。從絕對量來看，好像中國受的傷害多一點，美國受的傷害少一點。 但我們必須考慮到，按國際貨幣基金組織的預測，2019年美國的經濟增長率可能只有2.5%，如果增長率下降0.3個百分點，他的增長率要損失12%。對中國來講，我相信維持兩會時政府設定的6%-6.5%的增長是沒有問題的，而且我個人相信，應該是比較靠近6.5%。那麼，即使減少0.5個百分點，我們還有6%的增長，我們增長率的損失只有8%。

中美貿易戰誰將是最終贏家。（路透社）

觀點三：中國需要保持定力，繼續深化改革開放

第三點是貿易是雙贏，我們有最大的誠意，希望與美國坐下來談，希望取得一個能讓雙方都滿意的方案。如果美國不願意呢？我們絕對不會把中國發展作為代價來滿足美國單方面的需求。為什麼這麼講呢？即使貿易戰在最糟的狀況，中國還能維持6%的增長，中國還是全世界經濟增長最大的動力。

在這種狀況下，面對美國的無理要求，我認為最重要的是保持定力，繼續堅持我們的既定方針，全面深化改革和開放。按照現在總書記提出的五大發展理念，以創新、協調、綠色、開放、共用，追求高品質發展。

現在對世界來說最重要的是發展，中國的發展對中國很重要。全世界的經濟發展大家都是比較悲觀、迷茫的時候，中國的開放給其他國家帶來共同發展、共用發展的機會。