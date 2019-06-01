以冰震奶茶和燒味聞名的餐飲連鎖集團太興（6811）招股期至下周二（4日）中午截止，但孖展認購反應未見太過熱烈，當中耀才（1428）暫錄較多孖展認購，截至昨日達6,000萬元，佔公開集資逾六成，惟相比昨日已截止認購的中煙（6055），單計孖展認購額已錄得超購逾40倍，就略顯冷清。 分析認為，由於招股期橫跨周末，太興認購反應要到下周才「見真章」，籲超購10倍以上才以孖展認購，又認為太興潛力在於新店增長速度快，惟市況不景，投資者宜短線投資，獲利後可先離場觀望。

飲食股近一年表現參差

幾隻飲食股一年以來表現參差，或影響太興上市後走勢。截至昨日（5月31日）計，翠華（1314）一年累跌36%，大快活（0052）則跌12.5%，龍皇（8493）跌35%。一年表現稍好的是大家樂（0341）升0.2%，及稻香（0573）升5.8%。

保薦人可參考往績不多

至於太興保薦人交銀國際可參考的往績不多，近兩年只保薦了5隻新股，僅得開元酒店（1158）首日有2%升幅，其餘均跌2%至10%。5隻新股的上市累計表現更是跌多升少，截至昨日收市，在去年底掛牌的四川能投（1713）累計升幅0.56%，為由交銀擔任保薦人中，表現最佳的股份。最差是山東國信（1697）累計跌幅逾77%。

港版Iron man藝人郭偉亮亦有出席太興上市記者會支持。（洪嘉徽攝）

員工獲發購股權 行使價低至0.45元

太興由投資控股「俊發」持51.2%權益，俊發則由太興主席陳永安持逾七成權益。另外，太興向管理層及僱員授出首次公開發售前的購股權，涉及637.5萬股份，相當已發行股本約0.6375%，雖然佔發行量不高，但由於已付授出代價1元，已及每股行使價僅為0.45元，較上市價2.8至3.8元有不少水位。不過招股書內亦指出，獲購股權的管理層及員工，最快要待上市滿一年，才可行使購股權的30%。

分析：太興處增長期 超購10倍才考慮孖展

信誠證券聯席董事張智威指，大市今日穿27000點，投資者信心薄弱，或令太興招股反應打折扣，加上，該股招股期橫跨周末，投資者可能留待下周才決定認購與否，認購反應則要視乎大市能否喘定。他建議投資者在周一時，見超購10倍以上才考慮孖展認購，否則以現金認購便可。

張智威認為，太興市盈率約20倍，若跟大家樂、大快活比較，定價較進取，但其優勢是仍處於增長期，分店增長速度快，且新店2年內達收支平衡，而旗下品牌「茶木」、「靠得住」等走中高檔路線，毛利理想，「如果想投資，也會選擇太興，希望公司透過開更多分店，增加市佔率」。

他籲投資者持續留意太興的租金、員工成本和分店表現，因其餐廳多處租金貴的旺鋪，過往曾有新店蝕錢要倒閉。

信誠證券聯席董事張智威認為，周五恒指穿27000，投資者信心薄弱，影響太興招股反應。（張浩維攝）

太興多品牌分攤風險

鼎成證券投資策略總監熊麗萍認為，港人熟悉太興品牌，未正式招股前，市場已十分關注，但因整體大市氣氛不明朗，籲投資者不宜大注申請，「參與一下無妨」。她又指，餐飲股成交量較少，要注意太興上市一段時間後成交會回落。

熊麗萍說，太興優勝之處是多品牌，當中「太興」燒味餐廳佔集團收入六成多，而近年集團銳意拓展其他品牌，擴闊目標客戶群，不倚重單一品牌，有助分攤風險。她亦認為，其上市資金主要用作開新店及在東莞設廠，集資用途正面，投資者宜短線投資，看上市首日能否獲利。