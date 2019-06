中國學者余永定：美方有六種方法升級貿易戰

有分析稱,中美貿易戰屬於「消耗戰」,即兩個相對佔優勢的參與方頑強地固守着彼此互不相容的立場,美國或用六種方法升級貿易戰,但是中國能夠依靠內需維持經濟增長。

6月1日,中國金融四十人論壇(CF40)與日本野村綜合研究所(NRI)在北京共同舉辦第九屆「中日金融圓桌研討會」。會上,CF40學術顧問、中國社科院學部委員余永定發表主題演講,主題為「中美貿易戰的前景」。

余永定列出了美國可能升級貿易戰的六種可能。首先是關稅的升級。其次是投資戰。第三是美國切斷全球價值鏈扼殺中國高技術產業,開始是中興,現在是華為。美國政府的政策已經很清楚,就是扼殺中國高科技企業。第四種升級情況是匯率戰。第五是金融制裁。第六種就是凍結中國的海外資產,包括中國的外匯儲備。

余永定認為,中國有必要調整一下長期戰略,要更多發展國內市場,對外依存度還有下降的餘地。

在貿易戰的背景下,人民幣匯率走勢較為動蕩。(視覺中國)

無獨有偶,近期世界銀行發佈的5月期《中國經濟簡報:應對更大的不確定性》認為,中國經濟須更多依靠內需來維持快速增長。

與中國對內需經濟保持強勁信心不同,美國各界對美國經濟持悲觀預期,特別是在貿易戰背景下,眾多媒體已開始譴責特朗普(Donald Trump)的貿易政策。

美國福克斯商業新聞網(Fox Business Network)5月30日刊登了彼得森國際經濟研究所(the Peterson Institute for International Economics)高級研究員、經濟學家蓋瑞·豪夫鮑爾(Gary Hufbauer)博士的一篇關於中美經貿磋商的評論文章,題為《特朗普必須叫停愈演愈烈的中美貿易戰 否則為時已晚》(Trump must call off escalating US-China trade war before it's too late)。

文章指出,金融市場並不願意見到關稅,也不願意見到貿易戰。在「糾正中國知識產權侵權、控訴政府隱形補貼及限制中國國有企業操作」的問題上,美國向中國施加的越來越多的關稅可以說是矯枉過正、得不償失了。在這場與中國交火的貿易戰中,關稅帶來了不斷上漲的物價且已誤傷了美國消費者,更挫傷了美國企業的信心,削弱了所有稅收政策改革為增進就業及鼓振經濟帶來的紅利。