內地樓市降溫　料調控措施不會放鬆

中國國家統計局今日公佈了5月70個大中城市房價資料，儘管大多數城市房價環比仍然上漲，但漲幅逐漸縮窄，中國樓市可能迎來新一輪周期調整。

國統局公佈70個大中城市房價資料。儘管整體漲幅回落，但仍然有67個城市新建商品住宅價格按月上漲，二手房市場同樣降溫，增速普遍回落。隨著監管層發聲，和政策層面收緊，市場預計未來中國樓市可能仍不會放鬆調控政策。

中國官方公佈的資料顯示，2019年5月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.7%，升幅與上月持平，連升44個月；按月上漲0.7%，連漲49個月，升幅比上月的0.6%有所擴大0.1個百分點。

執掌銀監會的郭樹清被認為是中共內部改革派的代表人物。（視覺中國）

內地樓價易升難跌

中國易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，資料說明5月份中國房價上漲的動力依然是比較強的。但同比增幅資料則有一些微妙變化。在過去的13個月中同比增幅是持續擴大的，而目前反而出現了小幅收窄。這也從側面說明，後續隨著政府對於房價的繼續管控，部分城市房價同比增幅擴大態勢或也會有所改變。

從房價上漲和下跌的城市數量看，房價上升的城市數量為67個，與4月持平。1至5月的資料都說明，當前房價上漲的城市數量依然是比較多的。嚴躍進認為，雖然近期有部分城市出現了房價下跌的現象，但總體上看，房價依然有「漲易跌難、漲多跌少、漲長跌短、漲快跌慢」等特徵。

西安樓價為5月升幅最大城市

值得注意的是，陝西西安是5月房價指數按月升幅最大的城市，其按年升幅過去6個月一直高居榜首。而此前西安已經出台了對房屋交易秩序管控的政策。

自從住房市場化改革後，中國經濟對房地產的依賴一直為人詬病。上周四（13日）上海陸家嘴論壇上，中國銀保監會主席郭樹清直言「歷史證明，凡是過度依賴房地產實現和維持經濟繁榮的國家，最終都要付出沉重代價」。這樣措辭嚴厲的公開發言實屬罕見。

郭樹清此番言論直指土地財政和過度加槓桿帶來的金融風險。由於「一些城市住戶部門槓桿率急速攀升」，不僅造成居民家庭負擔加重，而且透支了未來的消費。從產業端而言，房地產佔用過多信貸資源也對實體行業造成擠壓。

成都有銀行提高首套房貸利率

郭樹清的公開表態暗示中共高層對於地產金融化、泡沫化可能會採取堅決的 「去房地產化」調控手段。這對一些嚴重依賴土地財政的三、四線地方政府來說是嚴峻的考驗。嚴躍進認為，此類城市的經濟和金融發展很多都和房地產掛鉤，房價稍有波動，往往也會對城市經濟和產業造成大的衝擊。中國的中小城市未來需要破解產業發展的難題，本質上還是需要因地制宜，對於土地的開發需要從簡單的蓋房子轉變為發展產業，適當引入新產業，尤其是利用土地優勢和當地人力成本優勢，發展更匹配的產業。

儘管目前中國經濟面臨了不小的內外部壓力，但中共對於樓市的調控沒有絲毫鬆動的跡象。中國住建部5月發佈房價預警，廣東佛山、江蘇南京和蘇州、遼寧大連等熱點城市被點名。幾乎同時，銀監會也發文要求嚴查地產信託和其他房地產企業非標融資，此後有傳言稱，監管機構對四川成都的銀行貸款利率進行電話勸誡，成都部分銀行隨後上浮首套房貸款利率至高於基準20%。調控政策幾乎是從供需兩端同時發力。

嚴躍進認為，2019年以來，在過去相對寬鬆的貸款政策下，確實出現了很多新的情況，比如各類違規貸款數量增加，炒房和投機購房行為有所抬頭。成都此次出台政策，對於首套和二套房貸進行了利率上浮，很大程度上有助於抑制部分虛高的房貸資料。而從當前房貸資料的走向看，除了此前南京部分銀行出現上浮外，其他城市基本上保持穩定或不變的態勢。成都的調控政策，可以認為是具有信號意義的，後續各地從貸款市場的實際情況出發，不排除會有各類新的收緊性的政策出現。