為競選特朗普屢屢施壓　保經濟美聯儲何去何從

昨日，美聯儲在議息會議中決定將聯邦基金目標利率區間維持在2.25%至2.5%不變。然而，面對來自總統的壓力，美聯儲的降息政策將何去何從？

昨日，美聯儲在議息會議中決定將聯邦基金目標利率區間維持在2.25%至2.5%不變。在政策聲明中，美聯儲刪除了對利率政策保持「耐心（patient）」的表述，並將2019年個人消費支出價格指數（PCE）的通脹預測由3月份的1.8%下調至1.5%。美聯儲雖然在為降息提供預期準備和數據支撐，但是沒有給出明確的降息信號。

近期，美國部分經濟指標已經預示經濟衰退風險的臨近。例如，當前美國10年期國債收益率與3個月國債收益率倒掛，這種通常發生在經濟衰退前的長短期國債收益率倒掛現象已經連續出現18個交易日。

然而，相對於大多數國家，美國的經濟指標依然十分健康。美國製造業採購經理人指數（PMI）長期處於榮枯線之上；美國的失業率水平也處於歷史低位。5月美國全種類消費者價格指數（CPI）為1.8%，剔除食品和能源價格的核心CPI為2%，均處於非常健康的區間。

根據泰勒原則（Taylor Rule），通貨膨脹率是各國央行最主要的調控目標。對於經濟增長已經放緩的發達經濟體來說，2%的通貨膨脹率屬於較為合理水平。雖然美聯儲下調了2019年的通貨膨脹預期，但是目前CPI和核心CPI均不存在迅速下滑跡象。

特朗普不斷向美聯儲施壓要求降息。（視覺中國）

兩次減息周期均源先危機爆發

此外，自2000年以來，美國兩次大規模的持續性降息的開端均發生在經濟危機期間。21世紀初的互聯網泡沫開啟了2001年1月至2004年6月的減息周期；2007年的次貸危機開啟了2007年9月至2015年12月的降息周期。因此，美國的降息周期通常開始於經濟環境迅速惡化的情況下。

可以說，目前美國經濟並沒有進入新一輪減息周期的客觀誘發條件。資本市場強烈的減息預期主要基於投資者對未來美國經濟的悲觀預期，以及美國總統特朗普（Donald Trump）向美聯儲施加的巨大壓力。

聯儲局去年加息4次

特朗普於當地時間周二正式宣布競選連任。對於特朗普來說，競選是第一要務，而良好的經濟環境是連任成功的重要保障。在各項經濟指標中，特朗普最重視的是股票市場的價格指數（也許是其唯一能夠正確認知的指標）。減息既能夠提振經濟又能夠刺激股市上漲，對特朗普具有極大的吸引力。

2018年以來，特朗普曾多次因美聯儲的加息政策批評美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell），甚至以解職為威脅向其施壓。但是，鮑威爾並未作出任何妥協，2018年聯儲局共加息4次。雖然鮑威爾的威信難以和曾經的美聯儲主席格林斯潘（Alan Greenspan）、伯克南（Ben Bernanke）等相提並論，但是美聯儲在鮑威爾的帶領下仍然保持了政治上的獨立性。

因此，只要決定貨幣政策的美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）能夠頂住來自總統的壓力，且美國經濟環境不出現突然惡化，那麼美聯儲降息政策的出台時間可能繼續延後。