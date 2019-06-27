對華關稅重壓美國零售業　消費者信息大降考驗美聯儲耐性

美國科爾賽特研究公司和瑞銀集團近日發佈的報告說，今年以來美國已經關門的零售業實體門店數高達7,000家，超過了去年全年6,000家的關店數量；預計今年全年關門的零售業實體門店數量將達1.2萬家。

瑞銀認為，如果美國政府對中國輸美商品加征新一輪關稅，很可能導致美國玩具、服裝等商品漲價，而漲價勢必導致零售額下降，或將引發零售業實體店「關門潮」。同時，美國經濟增速放緩和經濟前景不確定性增加，進一步對零售業發展形成「夾擊之勢」。

在美國政府自6月17日起召開的擬對3,000億美元中國輸美商品加征關稅的系列聽證會上，美國電子產品零售商百思買、美國服裝鞋襪業聯合會、玩具協會等零售業企業和行業協會代表共同向美國政府發出警告，對華加征關稅會增加美國消費者成本、擾亂企業生產、損害美國就業。

市場看衰美國經濟前景。（視覺中國）

美聯儲壓力重重

世界大型企業研究會6月25日公布的數據顯示，美國6月消費者信心指數下跌至2017年9月以來最低，且低於預估。6月美國消費者信心指數為121.5 ，預估為131.1，5月修正後為131.3，前值為134.1。6月美國消費者現況指數為162.6，5月修正後為170.7，前值為175.2。

世界大型企業研究會將美國消費者信心指數驟降歸咎於貿易緊張局勢，並警告稱，持續的不確定性「在某個時候，甚至可能開始削弱消費者對經濟擴張的信心」。

路透社報道稱，三菱日聯金融集團（MUFG）首席經濟學家表示，「美國經濟面臨的持續貿易戰帶來的不利因素無疑在加劇，如果美聯儲官員能從帽子里變出一隻兔子來，讓經濟繼續前進，那將是一個奇蹟。」

鮑威爾立場堅定

當前，特朗普（Donald Trump）對美聯儲的怒氣越來越重。認為是美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）的「加息」政策影響了美國經濟上行。

不過，鮑威爾6月25日表示，美聯儲「不受短期政治壓力影響」，其決策者正在考慮是否應如特朗普總統所要求的那樣降息。一直預期美聯儲將在今年降息的投資者仍預計，美聯儲將在下月下調指標隔夜拆借利率，不過在鮑威爾講話後，他們縮減了下月降息50個基點的押注。