時局紛亂　金價上漲行情能否持續

COMEX黃金期貨價格在紛亂的國際局勢助推下，每盎司金價再次突破1,440美元，處於6年來的新高位。未來，黃金價格能否延續上漲行情？

6月底剛剛結束的20國集團（G20）峰會並沒有如市場預期一樣，為世界經濟復蘇指明方向。在美國的阻撓下，「反保護主義」並未寫入首腦宣言。將全球經濟拉向「深淵」的保護主義繼續大行其道。G20峰會剛結束，日本政府便宣布從7月4日起限制對韓國出口部分半導體和OLED材料。

此外，國際政治局勢也十分不穩定。根據伊朗學生通訊社當地時間周一報道，伊朗外長扎里夫（Mohammad Zarif）表示，伊朗的濃縮鈾庫存已超過《伊朗核協議》中的300公斤限制。對此，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，伊朗這是在「玩火」。白宮隨後發表聲明稱，將會繼續加大對伊朗的制裁。

在紛亂的國際政治經濟局勢下，黃金價格再次上漲。今日芝加哥商品交易所集團旗下黃金期貨（COMEX Gold）主力合約價格繼6月25日之後再次突破1,440美元關口，每盎司報1,441美元，處於6年來的新高位。6月以來國際黃金價格已經上漲約10%，貢獻了2019年絕大部分漲幅。

國際金價暴漲的同時，黃金股的表現更加出色。截至北京時間7月3日收盤，A股市場黃金股「龍頭」——山東黃金6月以來的累計漲幅高達36.6%。中國中銀國際證券的研報顯示，黃金股股價與金價高度相關，其股價拐點同步或領先於金價。此外，黃金股股價的彈性較高，在金價上漲階段的表現優於黃金。

市場人士預期聯儲局減息，對金價帶來支持。圖為聯儲局主席鮑威爾。（視覺中國）

金價見6年高位

目前，支撐黃金價格在中長期上漲的因素是美聯儲降息預期引發的美元走弱。美元指數與黃金價格之間具有顯著的負相關性，當美元走弱時，金價往往走強。

美聯儲在6月19日議息會議中雖然決定維持聯邦基金目標利率區間不變，但是在政策聲明中，美聯儲刪除了對利率政策保持「耐心」的表述，並將2019年個人消費支出價格指數（PCE）的通脹預測由3月份的1.8%下調至1.5%。市場普遍認為，美聯儲措辭的軟化是在為降息提供預期準備。

美國供應管理協會(ISM)於周一公布，6月美國製造業採購經理人指數（PMI）為51.7，呈持續下降趨勢，創下2016年10月以來的新低。宏觀經濟數據顯示，美國經濟陷入衰退已成定局，未來美國極有可能通過降息刺激經濟。因此，未來美元指數或將持續走弱，並推動金價在中長期的上漲趨勢。

此外，全球政治經濟局勢面臨的不確定性或將長期存在。目前，保護主義思潮的崛起正在摧毀經濟全球化的格局，美國外交政策的轉向也正在破壞地區局勢的穩定，而這些趨勢對全球政治經濟局勢的影響可能是長期的。從效果上看，全球政治經濟局勢的動蕩對黃金價格的影響更加顯著。

目前，金價已經升值6年來的高位。短期而言，黃金價格受市場避險情緒的影響，將在高位震蕩。長期來看，美聯儲的降息預期和全球政治經濟局勢的動蕩或將在未來很長一段時間內支持黃金價格持續走高。