A股亂象集中爆發　八部委「殺雞儆猴」立威科創板

近期A股上市公司「黑天鵝」頻繁爆發，新城控股董事長因猥褻女童被刑事拘留，博信股份董事長和公司財務總監因經濟欺詐被帶走調查，被質疑造假而停牌兩年半的信威也即將復牌，看起來中國證監會正在以前作未有的凌厲手段肅清A股毒瘤，本週恰逢科創板集中打新，7月22日，備受關注的中國科創板將正式上市交易，證監會「殺雞儆猴」的意味明顯。

中國證監會、發改委、人行、市場監管總局等八部委聯合發佈《關於在科創板註冊制試點中對相關市場主體加強監管信息共享 完善失信聯合懲戒機製的意見》，對科創板試點註冊制過程中做假賬說假話的行為進行聯合懲戒。

近期，A股上市公司連續爆發多起「黑天鶴」事件。而另一邊，本週5個交易日有21只科創板股票打新，僅7月10日當天就有9只科創板股票打新。中國官方公佈，7月22日，科創板首批公司將正式掛牌交易。在此背景下，中國多部委正在以前所未有的手段整肅A股市場，「殺雞儆猴」，希望給科創板開個好頭。

內地股市對於股民而言又愛又恨。（新華社）

魔幻現實主義的A股

7月9日，A股上市公司新城控股收盤下跌8.9%，報28.35元人民幣（1元人民幣約合0.148美元），成交量超過80億元創歷史新高，冠絕當日A股，其中主力出逃20億元。此前，由於公司董事長涉嫌猥褻女童被上海公安拘留，導致公司股票連續三個交易日跌停。盤中股價一度再次跌停。

7月5日，同樣在上海，博信股份董事長羅靜因涉嫌經濟詐騙被刑事拘留，當日，博信股份公司股票跌停，7月8日，該公司股票跌停後強勢漲停，上演「地天板」，公司港股上市公司承興國際控股暴跌90%。7月9日，博信股份尾盤再次漲停，在公司負面輿情爆發的情況下，股票離奇漲停。

更為蹊蹺的是，按照博信股份7月5日的公司公告，實際控制人兼董事長羅靜，董事兼財務總監薑邵陽先生分別於6月20日、6月25日被刑事拘留，但在事發到7月5日公告發佈前的幾個交易日內公司沒有履行信息披露的責任，股價卻連續6個交易日下挫，資金大幅出逃。相比之下，近兩個交易日漲停顯得更加「奇幻」。

近期被抓的上市公司高管不止上述兩家，7月8日晚間，上市公司*ST鵬起（中國交易所對公司連續三年經營虧損，發佈退市預警的公司標有*ST）公告稱，公司董事長張朋起涉嫌內幕交易、泄露內幕信息罪被公安機關刑事拘留；7月4日，上市公司ST天寶（中國交易所對公司連續兩年經營虧損，特別提醒的公司標有ST）發佈公告，董事長黃作慶及財務總監孫樹玲因涉嫌虛開發票被公安局采取強制措施。

在中國股市，似乎從來不缺「魔幻現實主義」的故事，7月7日，已經停牌900多天的*ST信威公告稱，將在7月12日復牌。2016年，中國網媒「網易財經」發文質疑信威集團隱匿巨額債務。股票跌停後，公司發佈公告自此開啟了漫漫停牌路。從停牌以開始，*ST信威發佈了上百條停牌進展公告。內容不斷「花樣翻新」，「跨國軍工行業重大資產重組」「以色列衛星公司合作」。公司實際控制人王靖名下的一家香港公司，甚至要在尼加拉瓜修建一條聯通加勒比海和太平洋的運河。

時任中證監主席郭樹清曾經力推註冊制未果。（視覺中國）

監管風暴治標不治本

7月5日晚間，上市公司*ST康得發佈公告，收到證監會行政處罰事先告知書，擬決定對康得新責令改正，給予警告，並處以60萬元頂格罰款。經查，康得新涉嫌在2015年至2018年期間，通過虛構銷售業務等方式虛增營業收入，並虛構采購、生產、研發費用、產品運輸費用等方式虛增營業成本、研發費用和銷售費用。通過上述方式，康得新共虛增利潤總額達119億元。

此外，康得新還涉嫌未在相關年度報告中披露控股股東非經營性佔用資金的關聯交易和為控股股東提供擔保，以及未如實披露募集資金使用情況。上述行為導致康得新披露的相關年度報告存在虛假記載和重大遺漏。

7月8日，中國證監會上市公司監管部副主任曹勇在新聞發佈會上表示，康得新信披違法手段極其惡劣、持續時間長、涉案金額巨大、違法情節特別嚴重，是嚴重的信披造假事件。

儘管中國官方對於財務造假定性如此惡劣，但在涉案金額百億級別的背景下，股民對於不足百萬的頂格處罰顯然頗有微詞，將這樣的處罰比喻為「罰酒三杯，下不為例」。監管處罰如果一味「高高舉起，輕輕放下」只會讓違法者更加膽大妄為。此次涉案的中介機構瑞華會計師事務所也不是第一次收到監管發單。

目前，中國監管層正在以「高壓」態勢，整肅中國資本市場。根據中國媒體「21世紀經濟報道」，僅7月8日一天，中國證監會就對泓錦新材料、句容寧武、嘉曼服飾、斯達半導體、上海之江生物、明冠新材料6家擬IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）涉嫌造假的企業出具了警示函監管措施。

數據統計顯示，2016年至2018年期間，中國證監會共處罰上市公司信息披露違法案件170件，罰款金額總計20,161萬元，市場禁入人數總計80人次，追責對象涉及董監高、大股東、實際控制人共計1,202餘人次，共有113名責任人員被處以頂格罰款處罰，向公安機關移送涉嫌犯罪案件19起。

「監管風暴年年刮」，處罰總金額和人數也越來越多，但仍然不斷有人「頂風作案」。根源是中國資本市場違法成本太低，相關法律條款確定的刑期、罰款數額已經與資本市場的發展脫節。成熟的資本市場不是簡單的火速推進科創板「另起爐灶」，更關鍵的是如何健全市場監督監管機製，完善信息披露，加強市場參與者約束。如果這些問題不解決，科創板只會淪為下一個創業板甚至是新三板，政府強推監管風暴 「疲於奔命」也衹能保證資本市場一時穩定。