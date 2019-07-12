京東陷入34億踩雷風波　背後牽出內地最大第三方投資平台

因為上市公司董事長涉嫌欺詐被捕，承興國際（2662）、諾亞財富、京東等多方被牽入其中，各執一詞極力撇清自身責任的背後，更大的風險可能正在醞釀。

中國A股上市公司博信股份董事長羅靜，因涉嫌經濟欺詐被公安機關帶走後，背後牽涉的一系列風險開始逐漸暴露。羅靜同時是香港上市公司承興國際和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare（BAC）的實際控制人。

7月8日美股開市前，美股上市公司諾亞財富（NAOH）公告稱，旗下歌斐資產管理公司一隻為承興國際提供的總額約34億元人民幣的私募基金，出現產品延期問題。諾亞公告表示，該產品的底層資產，是承興國際與中國電商京東之間的應收帳款供應鏈融資，京東集團再次被推上輿論的風口浪尖。

近期中國股市風險事件頻發，多只股票因此跌停。（新華社）

承興國際、諾亞財富、京東各執一詞

7月9日，京東回應稱，「近期在警方調證過程中，警方出具了多份所謂承興與京東未結帳款的確認函，經核實均為偽造。」隨着事件發展，愈來愈多的參與方被卷入其中，而各方都在極力澄清，各執一詞，讓外界更加疑惑。

事件開始於7月5日晚間，承興國際及博信股份發佈公告稱，實際控制人羅靜於6月20日被上海楊浦警方刑事拘留。7月6日港股開市後，承興國際控股股票暴跌90%，隨着事件不斷曝光，承興國際控股的股價從8元下挫至約0.5元。

諾亞財富董事局主席、創始人汪靜波隨後公開表示，羅靜被中國警方帶走調查的原因是「涉嫌欺詐」。諾亞旗下基金向承興國際相關方，就後者與京東之間的應收帳款提供供應鏈融資。作為質權人，歌斐持有約34億元人民幣相關資產或大幅減值。歌斐資產則表示，為了儘可能挽回損失，追究相關責任，已經將京東和承興國際控股告上法庭。

諾亞財富是上海歌斐資產管理公司的母公司，也是國內最大的第三方財富管理機構之一，管理資產逾1,700億元（人民幣．下同）。創始人汪靜波持有諾亞財富22.2%股權，為第一大股東和實際控制人。諾亞的主要客戶為華人中的高淨值人士。主要業務板塊以代理銷售（私募股權基金、二級證券基金、固收基金等）金融產品和代客理財為主，歌斐資產屬於後者。資產配置標的通常為固定收益類、私募股權產品和二級基金、保險等產品。

值得一提的是，這已經不是諾亞財富第一次陷入糾紛。過去幾年中，諾亞財富先後在A股上市公司輝山乳業和樂視兩家公司的投資運作中「踩雷」，涉及金額分別為32億元和5.46億元。儘管上述兩家公司在信息披露、財務數據等多方面存在違規行為，影響了諾亞的判斷，但這也充分說明諾亞財富自身風險管理存在漏洞。

京東指承興合同偽造 認為不應被起訴

針對諾亞財富為承興國際提供34億元京東供應鏈融資一事，京東7月9日上午發佈聲明稱，「這個事情和京東無關。承興涉嫌偽造和京東的業務合同對外詐騙。」 京東表示，歌斐在被詐騙的過程中沒有通過任何方式和京東進行合同真實性的驗證，暴露了其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷。歌斐無端對京東發起訴訟的行為已經對京東的聲譽產生了嚴重影響，京東嚴正譴責歌斐枉顧事實的作為。

作為事件的主角之一，承興國際則同樣表示無辜，公司公告稱，有媒體報道公司與京東訂立了偽造合同。對此，公司董事會澄清，「廣州承興並非公司成員，公司也未與京東訂立媒體報道提及的有關合同。」但公開信息顯示，羅靜也同時是廣州承興公司董事長，也就是說，不論是承興國際還是廣州承興都與羅靜有關係。

承興主席被拘前 將近63%股份質押歌斐

另一方面，港交所披露交易顯示，羅靜在被拘留前一日（6月19日）將所持承興國際約62.84%的股份質押給了歌斐資產等企業。質押收益方恰好為諾亞財富旗下管理的私募基金。而承興國際股價大跌，可能是諾亞財富將其持有的承興國際股票強制平倉，以求儘可能挽回損失。

在業內人士看來，諾亞「踩雷」承興國際事件背後，折射出當前金融機構不小的風控漏洞。市場傳聞在諾亞財富發現承興國際存在問題後，羅靜曾跑到汪靜波辦公室坦言：「兌付不了，希望能繼續發產品借新還舊」，但汪靜波則決定報警。

中國監管機構 打擊期限錯配「借新還舊」

而利用期限錯配「借新還舊」則是此前中國金融監管重點打擊的行為。據《21世紀經濟報道》，目前受承興國際牽連波及的金融機構可能還有不少，只不過他們很可能通過資金池業務將相關供應鏈融資壞帳掩蓋起來，避免自身聲譽因此受到較大沖擊。隨着事件的不斷發展，可能還有更多的市場參與者被卷入其中。