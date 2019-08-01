本港次季GDP僅升0.6%　專家稱修例爭議衝擊未浮現　經濟將更差

《逃犯條例》修訂引發的爭議延燒至今尚未平息，加上中美貿易戰忽雨忽晴，令本港經濟受到內外夾擊。政府統計處公布，本港第二季本地生產總值（GDP）按年增長僅0.6%，與首季持平，續居2009年第三季以來的近10年最差，更按季下跌0.3%。 本地經濟連續兩季「腳軟」，星展香港經濟師謝家曦警告，下半年本港經濟或將「低處未算低」，由於近期大型示威遊行造成的影響將於第三季開始浮現，以及中美談判持續反覆，估計隨後經濟表現將更遜上半年。

根據政府統計處公布，本港第二季經濟頹勢不止，期內零售表現反彈乏力，次季私人消費開支按年僅升1.2%，但升幅較上季的0.4%擴大；出口活動轉弱，期內貨品出口下挫5.4%，高於上季的3.7%跌幅，而貨品進口亦錄得7%下跌，服務輸出則僅錄得0.2%微弱升幅。

中美談判未明 出口連挫多月

星展香港經濟師謝家曦認為，香港第二季GDP遠遜於市場預期的1.5%，主因是中美貿易戰及外圍經濟隱憂，令本港出口連續多月收縮，其中6月跌幅更高達9%，「早前美國進一步對中國2,000億美元貨品加徵關稅，對香港的轉口貿易打擊很大，首先直接影響中美透過香港的貿易，而貿易戰憂慮增加，亦令中國透過香港進口的東南亞原材料大幅減少。」

《逃犯條例》修例爭議至今未有迹象平息，對本港投資及營商氣氛均有一定影響。（高仲明攝）

私人消費僅升1% 前景不容樂觀

外患顯而易見，至於內憂方面，本港零售銷貨額連跌4個月，跌幅更於5月擴至1.3%，卓悅（0653）、佐丹奴（0709）等大型連鎖店先後發出盈利預警。謝家曦分析指，期內香港股市波動影響市民消費意慾，以及人民幣匯價偏弱，均不利本地零售表現。

雪上加霜的是，反對《逃犯條例》修例的示威活動自6月起蔓延至全港各區，多區商舖選擇於周末「拉閘」，令零售業面臨的挑戰更形嚴峻。謝家曦提醒，由於較大規模的示威主要於6月中開始，第二季數據並未完全反映該項因素，「相信第三季的數據會見到較大影響，但無論如何，店舖因遊行示威而減少營業日數，零售表現轉差是理所當然。」

中美貿易戰形勢自年初以來幾度反覆，拖累本港次季出口急跌5.4%。（視覺中國）

料第三季GDP續差 或難達政府目標

本港經濟上半年走勢差強人意，下半年能否成功「翻盤」，謝家曦認為需視乎政治爭拗能否盡快解決，但預期整體而言第三及第四季的經濟仍會繼續走下坡，「始終外圍環境不利，中美貿易戰雖然重啟談判，但談不上形勢轉好，只是沒有惡化，將繼續影響本港經濟，相信難以達到政府的2.5%至3%全年增長預測。」他透露，星展亦計劃於短期內調低本港全年經濟增長預測，而該行年初公布的數字為2.5%。

前景不容樂觀，是否將會波及「打工仔」的飯碗？謝家曦就大派定心丸，認為失業率上升機會有限，「現時香港失業率仍處2.8%的近20年低位，反映勞工市場緊絀，各行各業都爭住請人，故此相信即使市面出現結業潮，轉工亦不成問題。」他續稱，失業率上升空間有限，對樓市亦可起支撑作用，估計今年下半年樓價的下跌幅度不會太大，維持樓價自高位回調5%的預測。