人民幣匯率暴跌破「7」　人行公告暗示早有準備

人民幣離岸及在岸匯率今早迅速下跌，雙雙跌破「7」整數關口，但人民銀行迅速作出回應，似乎對於破「7」早有準備。

離岸、在岸人民幣兌美元先後跌破7元整數關口，離岸最低報7.1114，較上日大跌超過1,300個基點。人行發佈的人民幣兌美元中間價報6.9225，為2018年12月以來首次跌穿6.90。在岸人民幣開盤後也大幅下挫，最低報7.0368，跌幅963個基點。

在離岸、在岸人民幣雙雙破「7」後，中國人行迅速表態稱：「人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。」

已經卸任的人行行長周小川曾出面表態人民幣破7不可怕。（新華社）

匯率升跌與貿易談判進程掛鉤

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈將在9月1日對剩餘3,000億美元中國商品加徵10%關稅。中美貿易談判形勢再次出現消極信號。按照此前規律，每當中美貿易摩擦加劇，中國人行就會適當使人民幣貶值，以對沖關稅影響，如果貿易談判順利，中美貿易戰緩和，人民幣則會快速升值。

特朗普公佈加徵關稅當天，雖然人民幣匯率出現一定幅度貶值，但市場反應整體比較平淡，更何況美國聯儲局7月31日宣佈降息25個基點，人民幣貶值壓力已經減小。再加上，早在2019年5月末，中國人行前行長周小川在論壇上給市場打「預防針」稱，「將7視為人民幣匯率底線不合理，不必過分關注所謂整數位。」

因此，儘管有心理準備，但人民幣在一個小時內暴跌千點破「7」，這樣的速度還是有些出乎市場預料。

值得注意的是，中國人士在人民幣匯率破「7」後不到一小時，就在官網發佈答記者問，回應人民幣破7問題。似乎人行對於破「7」顯得處變不驚。而中國平安證券首席經濟學家張明認為，人民幣匯率在這個時候破「7」，是中國人行有意為之的舉措。中美貿易摩擦顯然是人民幣破「7」的直接原因。中國人行官員也在答記者問中表示，人民幣貶值是「受單邊主義和貿易保護主義操作及對中國加徵關稅預期等影響」。

分析認為，人行有充足的政策工具應對匯率波動。（視覺中國）

貶值有利出口企業

一般來講，人民幣匯率貶值對於出口導向的紡織、家電、以美元計價的海外工程承建等海外業務佔比較多的企業是短期利好，以紡織為例，人民幣每貶值1%，紡織服裝行業銷售利率上升2%至6%。因此A股市場上紡織服裝行業逆勢上漲，中潛股份、華紡股份直接漲停。

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，除中美貿易摩擦影響，美元仍然維持強勢是人民幣本輪貶值的另一原因。從全球範圍來看，歐元區經濟尚未見底，德國作為歐洲經濟火車頭失速，英國脫歐風險加劇，這些因素讓歐元和英鎊維持弱勢。對比來看，美國經濟增長仍然穩健，失業率處於歷史低位。在這樣的背景下，全球金融機構顯然更願意持有美元資產，避險需求也一定程度上推昇美元陞值，維持強勢，造成人民幣承壓。

近期美元指數反而在美國聯儲局降息後走強，反覆在98上方震蕩，一度逼近99整數關口。據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至7月30日當周，美元淨多倉位增加至187億美元，投機客最近一週美元淨多倉規模昇至6月來最高水平。

周茂華認為，人民幣匯率短期內仍將維持弱勢，但仍將保持對一攬子貨幣匯率的相對穩定。

張明表示，經濟基本面支橕意味著人民幣兌美元匯率在破「7」後不會出現斷崖式下跌。首先，美國聯儲局在7月底開啟降息週期，有助於人民幣兌美元匯率的穩定。事實上，今年以來，中美長期利差（10年期國債收益率之差）不降反升；其次，美元指數最近高位回落，也有助於人民幣兌美元匯率的穩定。除非美國政府在今年下半年繼續加徵中國商品的進口關稅。如果美國方面繼續將貿易摩擦進行升級，那麼不排除中國政府通過讓人民幣兌美元匯率在順應市場壓力下進行貶值，來幫助出口企業對沖加稅壓力的可能性。