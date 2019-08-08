【財經評論】貿易戰升級　中國進出口數據的三大變化

今日，中國海關總署發佈了2019年7月中國外貿進出口數據。數據顯示，7月份中國進出口總值為2.74萬億元（人民幣，下同），按年增長5.7%。其中，出口額為1.53萬億元，按年增長10.3%；進口額為1.21萬億元，按年增長0.4%；貿易順差為3,102.6億元，按年擴大79%。

根據美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission）和世界貿易組織（WTO）關稅分析網站的資料測算，目前中國輸美商品面臨的平均關稅稅率已經超過14%。然而，美國仍沒能在特朗普口中容易打贏的貿易戰中獲得優勢。數據顯示，2019年前7個月，中國對美出口額僅下降2.1%。截至7月份，2019年中國對美貿易順差額累計擴大11.1%，達到1.15萬億元。

特朗普非但沒有通過貿易戰打垮中國，反而促進中國企業加快技術創新並不斷開拓新的國際貿易市場。在全球貿易局勢持續緊張的2019年，中國的進出口資料仍展現出三大變化。

貿易戰並沒有特朗普想象中那麼容易贏。（視覺中國）

機電產品出口呈增長勢頭

第一，中美貿易戰促使中國加快產業升級的步伐。數據顯示，中國出口商品中附加值較高的機電產品保持著較強的增長勢頭。2019年前7個月，中國機電產品出口額為5.5萬億元，按年增長6.1%，佔出口總值的58%。其中，電器及電子產品出口額為2.44萬億元，按年增長7%；機械設備出口額為1.64萬億元，按年增長4.7%。

特朗普發動貿易戰的主要目的之一就是打斷中國的產業升級計畫。美國對中國5G技術的打壓和對中國科技公司（中興、華為等）的制裁無不表明美國對中國科技實力增強的恐慌。然而，技術封鎖只能堅定中國推動科技創新的決心。不斷增長的高附加值商品出口額表明，中國的中高端商品已經普遍獲得國際市場的認可。

中國高附加值產品出口額增長較快。（新華社）

東盟已成中國最大貿易夥伴

第二，中美貿易戰增強中國與世界其他經濟體的貿易聯繫。數據顯示，東盟已經超越美國成為中國第二大交易夥伴。2019年前7個月，中國與東盟貿易總值為2.35萬億元，按年增長11.3%，佔中國外貿總值的13.5%。中國的第一大交易夥伴仍為歐盟，2019年前7個月，中歐貿易總值為2.72萬億元，按年增長10.8%，佔中國外貿總值的15.6%。

此外，2019年前7個月，中國與「一帶一路」沿線國家之間的外貿進出口總額為5.03萬億元，按年增長10.2%，高出同期外貿增速6個百分點。中國國家資訊中心預測部處長閆敏認為，貿易多元化成為拉動中國進出口貿易的新動力。中國與歐盟、東盟以及「一帶一路」沿線國家的良好貿易表現為中國打贏中美貿易戰提供了充足底氣。

第三，民營企業成為中國對外貿易增長的主力軍。2019年前7個月，中國民營企業進出口額為7.31萬億元，按年增長11.8%，比去年同期提升2.9個百分點，佔中國外貿總值的42%，增速居各類型企業之首。民營企業在外貿增長中體現的韌性，表明中美貿易戰對中國經濟的負面影響十分有限。