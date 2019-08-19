【財經拆局】負利率時代　全球投行「一葉知秋」

暑熱尚未褪去，而全球經濟已經顯出一絲秋涼。隨着美國發起的貿易戰不斷升級，以及全球貿易保護主義的盛行，世界經濟正在陷入衰退。 一向習慣於在資本市場上推潑助瀾、利用經濟波動賺取超額收益的投資銀行和金融大鱷，正在為自己的貪婪和對世界經濟的「敲骨吸髓」而嘗着苦果。

進入6月份，世界各國為了遏制衰退、刺激經濟，爭相下調利率。澳洲央行主動下調基礎利率四分之一厘至歷史最低的1.25厘；韓國央行三年來首次減息，將利率下調四分之一厘至1.50厘；土耳其央行決定將利率大幅下調4.25厘至19.75厘；俄羅斯央行宣布減息四分之一厘至7.25厘。甚至就連本已為負利率的歐盟也未能倖免——歐洲央行計劃在9月繼續減息至-0.5厘的歷史最低位。

恐陷入進一步衰退

7月31日，美國聯儲局宣布減息，美國聯邦基金利率目標區間下調四分之一厘，到2厘至2.25厘的水平。美國的減息再次引起市場對全球經濟衰退的恐慌，連鎖反應隨即發生。世界各國都想通過減息來刺激更多資本流向自己，然而這種競爭性的全球性減息，不但讓誰也沒佔到便宜，反而使全球經濟進一步陷入衰退。

目前，在世界主要經濟體中，不僅歐盟、日本的基礎利率早已轉負，若按實際經濟的通脹率進行調整，全世界大多數經濟體其實都已進入「負利率」時代。

今年4月以來，包括巴克萊銀行（Barclays Bank）、法國興業銀行（Societe Generale）、花旗銀行（Citibank）、德意志銀行（Deutsche Bank），以及滙豐銀行（HSBC）在內的國際投資銀行巨頭都已感受到了經濟衰退帶來的「寒意」。投資的萎縮和交易量的下降導致各家投行的收益大幅下降，再加上世界各國減息潮的來臨，導致債券收益進一步萎縮，甚至出現大量負收益債券。

貝萊德（BlackRock）投資研究所的研究報告數字顯示，目前，約三分之一發達市場的政府債券和投資級債券已經沒有收益可言，而全球負收益率債券總額約為17萬億美元。

美國總統特朗普8月14日在Twitter連發數文，指控美聯儲為近期市場動盪的根源，他稱，「收益率曲線反轉太瘋狂了！我們其實應該很容易就能獲得豐厚的回報和收益，聯儲局在拖我們的後腿。但我們最終會贏！」（VCG）

業績大幅下滑逼迫各家投資銀行進一步削減成本，甚至不得不大規模裁員，縮小營業規模，以應對即將到來的危機。今年以來，巴克萊銀行和法國興業銀行等投行已經累計裁員超過三萬人。投行的經理們和貪婪的金融大鱷正在為自己之前的冒進付出代價。

實際上，在2008年金融危機過後的十年裏，由於世界各國採取量化寬鬆政策，以及各國政府紛紛出手救市，一眾國際投行並未受到應有的「懲罰」，反而在全球範圍加速擴張。大量品質堪憂的企業被投行包裝成高成長型企業，進而兜售給投資者，從中賺取高額傭金。與此同時，投資銀行家們還通過大量買入企業股票、債券等，再通過複雜的計算，包裝成各類投資產品，出售給不知情的投資者，從中賺取息差。

監管鬆懈 資本流向改變

儘管在過去十年，各國的監管機構紛紛加強監管投資銀行，成功令到2008年至2015年投資銀行業的槓桿率大幅下降——從接近30倍的水平下降到了20倍，甚至10.3倍。然而，隨着經濟刺激的需要，以及政客們為了獲得金融財團的支持，逐步解除了對投行激進業務的「封印」。尤其是2017年特朗普當選美國總統之後，更開始全面放鬆對投資銀行的監管。

面對高企的政府債務和肆虐的金融投機，特朗普政府不僅沒有採取積極措施來解決問題，反而進一步舉起了「貿易保護主義」的大棒，與歐洲、日本和中國打起了曠日持久的「貿易戰」。這無疑使得世界經濟雪上加霜。

對此，時任中國財政部副部長朱光耀曾經斷言：「美國在放鬆金融監管方面的政策舉措，將對全球金融監管和全球資本流向產生重大影響。」

果不其然，解除「封印」後，各大國際投行的槓桿率便開始逐年上升，部份投行的槓桿率甚至已接近金融危機前的水準，其資本構成也愈發激進，各種債券在其總資本中的佔比亦逐年上升，已經接近危機前約30%的水準，而現金在其總資本中的佔比則又一次下降到10%以下。尤其是美國的各大投行，其規模和吸金能力正加速增長：從2015年到2018年間，花旗銀行、摩根大通、高盛等投行的資產增幅都在11%以上，營業收入也增長了逾30%。

與此形成鮮明對比的，是歐洲投資銀行及其實體經濟。在美國投行和資本市場大肆吸金的同時，歐洲的投行卻陷入衰退。2015年至2018年，德意志銀行總資產縮水13%，從1.77萬億美元下降到1.54萬億美元，營業收入也下滑了9.8%；英國巴克萊銀行總資產縮水12.7%，從1.65萬億美元下降到1.44萬億美元，營業收入也下滑了23.2%；法國興業銀行儘管資產增幅基本持平，但是營業收入卻大幅下滑45.7%。由此可見，英法德三國的投資銀行都在失血。

儘管人們習慣於將歐洲投行的整體失敗，歸因為歐盟對投行監管過嚴，或是企業內部的粗放管理和具體項目的投資失誤，但不可否認的是，全球資本流向的變化才是根本性原因。在美國放任自身金融資本無限膨脹時，一洋之隔的投行又如何能夠自保？歐洲投行的基金經理們用盡渾身解數——又是加大股權激勵、又是增加獎金，希望重賞之下必有勇夫，引入更高風險的產品，甚至前往美國開拓市場，但最終都只是飲鴆止渴，難挽大局。

上個月初，德意志銀行宣布重組業務計劃，包括退出股票市場業務，削減投行規模，以及裁員1.8萬人。（Getty）

在巨大的困境之下，7月7日，德意志銀行不得不宣布規模高達74億歐元的重組計劃，並表示將裁減近四分之一、即1.8萬名員工。同時，德意志銀行退出全球股市交易業務，以及縮小其他業務的規模，以此來減小公司的風險和成本負擔。

隨後的8月1日，巴克萊銀行也公布了削支和裁員計劃。巴克萊銀行在公布季度財務報表時表示，「今年以來的商業環境明顯面臨挑戰」，公司不得不通過縮減開支來渡過難關。

從損人利己到自食其果

當然，最受傷害的還是全球經濟。放鬆監管後的「華爾街狼人」，顯然沒有辜負政客們的「期望」。在全球實體經濟依然羸弱的情況下，他們通過資本的大幅擴張和債務的打包重組出售，迅速實現了美國資本市場的興旺。然而，在股價節節攀升的背後，其實是金融資本對實體經濟及國家財富的又一次透支。就在特朗普上台、美國股市大幅攀升的同時，美國聯邦債務總額也在大幅增長，目前已累計高達近23萬億美元的財政赤字，預計在2019年至2021年間，其債務總額將會再增加4.78萬億美元。

巨大的債務和利息成本不僅吞噬了全世界的經濟復蘇成果，也在掏空着美國經濟。2018年，當新興市場國家紛紛出現危機、歐洲經濟也開始陷入衰退後，美國經濟亦出現增速放緩的迹象。然而，面對高企的政府債務和肆虐的金融投機，特朗普政府不僅沒有採取積極措施來解決問題，反而進一步舉起了「貿易保護主義」的大棒，與歐洲、日本和中國打起了曠日持久的「貿易戰」，這無疑使得世界經濟雪上加霜。

世界銀行預測，2019年全球經濟增速將放慢至低於預期的2.6%，未來十年將成為繼上世紀九十年代以來增速最慢的十年。

為了刺激經濟增長、挽救各國的債務危機，全球將在今年下半年陷入新一輪的減息潮。尤其是市場預期美國聯儲局將於9月作年內第二次減息，說明即使是美國，亦難掩實體經濟的衰退。這一輪的經濟衰退，相信就連美國的投行也難以倖免。正所謂覆巢之下安有完卵，據知情人士透露，摩根大通、花旗銀行和高盛等美國大行正計劃在業績不斷下滑時，實施裁員措施。

世界經濟正陷入一場惡性循環，更多負利率的出現將再次讓國際投行們陷入經營困境。然而，究竟哪個是因、哪個是果？面對各經濟體對金融資本的放任與各個國家間的「囚徒困境」，在全球經濟高度協同的今天，要想損人利己、「獨善其身」，已經沒有可能。