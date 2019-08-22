逾6成港青有信心成就可超越父母　惟4成承認缺資金支持追夢

經常有人說「一代不如一代」，更以「廢青」去指控不努力工作的年青人；但這班「廢青」又如何想呢？有調查發現，64%受訪者認為自己比父母一輩更為雄心勃勃。

全球人才創業投資公司Entrepreneur First訪問了1,002名本港的千禧世代（18至30歲），探討他們如何看待人生抱負以及面對的挑戰，61%相信自己將會達到或超越父母於事業；65%達到或超越父母人生整體的成就。

港年青人對實踐或超越人生目標信心最低

研究發現本港受訪者野心水平與法國、德國、印度、英國及新加坡等其他國家大致相約。雖然各地數值皆高於50%，惟只有65%本港年輕人，有信心自己可以實踐或超越其人生目標，低於其他國家包括印度（84%）、法國（73%）、德國（71%）、新加坡（70%）及英國（68%）。

調查發現64%受訪者認為自己比父母一輩更為雄心勃勃。（資料圖片）

財務問題困擾港人於追求生活

作為世界上生活指數最高的城市，財務困境仍然是港人於追求生活及事業目標時面對的重大挑戰，40%受訪者預見有財務狀況惡化的危機， 39%則表示未擁有足夠資金支持他們追夢。

EF香港總經理田植鏘表示，樂見香港受訪者普遍胸懷大志，奮力工作的年輕人將會成為個別範疇的領袖，並創造具有影響力的各種新事物。