印度經濟增速靠人口紅利支橕　日韓經濟被老齡化圍困

人口紅利已成為經濟增速上行的重要資源，這一因素讓印度經濟增速保持高位運行，而日﹑韓的經濟增長率則在不斷下降。

印度經濟也似乎出現了大麻煩。數據顯示，2019年第一季度，印度GDP增長了5.8%；剛剛公佈的第二季度增速，放慢至有5%。按照經濟學家的預計，2019年印度GDP增長很可能不會超過6%。

這意味著印度經濟正以6年來最慢的速度在增長。不過，考慮到印度的人口紅利，以及相對落後的後發優勢，如果印度能夠調整好政策，未來經濟增速仍舊不會太低。

過去，人口往往被視作包袱，但從未來看，人口更多是資源。近年來，印度經濟蓬勃發展，除了經濟改革以外，最重要的原因，就是人口紅利。一項數據顯示，世界人口年齡中值，日本是46.9歲、美國是37.9歲、中國是37.1歲，而印度只有27.6。

當前被老齡化拖累的國家正在不斷增多。世界銀行統計的200個國家65歲以上人口比重與經濟增速的散點圖顯示，老齡化程度越高的國家，GDP 增速一般越低，二者存在明顯的負相關關係。

老齡化已是全球性問題。（視覺中國）

僅以亞洲國家為例，日本多年來經濟增長乏力，公認的事實就是老齡化嚴重。

老齡化對宏觀經濟的影響，表現在經濟增長動能的下降。其背後的理論邏輯主要有兩點：第一，人口年齡結構會影響勞動力資源總量供給。第二，老齡化會改變社會資源的配置方向，對經濟增速產生影響。一般而言，老齡化社會中老年人比重增加，老年人在經濟中屬於「消費型」人口，不創造產出。相應地，社會資源中用於消費的比重增加，必然對資本積累產生「擠出效應」，資本積累能力下降，將削弱經濟增長動力。

近年來，韓國也開始進入老齡化。據韓國統計廳3月發佈的數據，韓國勞動年齡人口從兩年前開始減少；2020年起減幅或進一步擴大，預計將達23.2萬人，為2019年的4倍以上；到了2030年，減幅將突破52萬人。而受勞動年齡人口減少影響，韓國潛在經濟增長率下降。在這同時，2020年至2029年，65歲以上的老齡人口平均每年將增加48萬人。