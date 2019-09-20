【財經評論】日韓鬧矛盾關係降至冰點　美國真心想勸和？

9月18日，韓國產業通商資源部正式公佈實施《戰略貨品進出口告示修訂案》，將日本移出出口白名單。在此之前，日本已於8月28日將韓國移出獲得貿易便利白名單。

自7月份開始，由半導體糾紛引發的日韓緊張關係持續發酵，兩國關係似乎已達到不可調停的地步。

期間，日本政府對出口韓國的3種半導體材料實施出口限制，韓國終止與日本在2016年簽署的《軍事情報共享協定》。

美國早在7月份就表示要從中調解，美國總統特朗普（Donald Trump）7月19日透露，韓國總統文在寅要求他調停日本與韓國的關係。特朗普當時表示，如果日韓雙方都有此意願，或許會介入，但更傾向於兩國自己解決問題。

除此之外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月31日在泰國曼穀與日韓外長會談時，曾表示準備勸說兩國找到前進的道路。

美助理國務卿曾與兩國多次會談

美國助理國務卿史迪威（David Stilwell）周三（18日）在議會上表態稱，為解決日益惡化的日韓關係，「美國將積極參與調停。」

史迪威7月份曾訪問過日韓，並同兩方都舉行過數次會談。他指出，日韓兩國持續對立，比起雙方一直互相質疑，不如促使他們尋找解決之策。「日韓兩國同盟十分重要。美國今後也將促使兩國找出積極向前的解決方案。」

但中國社會科學院日本研究所專家呂耀東分析稱，美國多次稱要調停，其實都是假話，至今完全沒有實質性的調停舉動，衹是在做姿態。美國的根本目的在於充分把控盟國，但不能對日韓任何一國厚此薄彼，一旦有偏頗，美國就無法當好「老大」。