【財經評論】科創板開板百日　習近平驗收資本市場改革成果？

11月5日，中國國家主席習近平連續第二年出席中國國際進口博覽會並發表主旨演講。2018年11月，首屆中國進口博覽會上，習近平宣布設立科創板並試點註冊制。隨後，科創板相關制度完善和前期準備工作緊鑼密鼓地展開。2019年6月，科創板正式開板，7月22日，首批25家上市公司正式開市交易。

恰逢科創板運行百天，習近平再次出席進博會，頗有些驗收資本市場改革成果的意味。11月3日，中國證監會主席易會滿就中國資本市場改革問題接受多家官媒採訪，對科創板運行現狀進行了總結，並透露下一階段資本市場改革的方向。

科創板「百日」，中國資本市場的改革大幕才剛剛拉開。（ VCG）

第三季科創板企業盈利增長按年逾8成

科創板設立之初，就以罕見的高站位承擔了中國資本市場改革「試驗田」的重任。中國證監會曾提出「高標準、穩起步、嚴監管、控風險」。上交所披露信息顯示，截至11月5日，共收到171家公司科創板上市申請。從受理企業情況看，2018年研發投入佔比平均為11%，研發人員佔比平均為31%，均高於現有其他板塊。

從已公布的三季報情況看，科創板上市公司合計實現營收691.88億元人民幣，按年增長13.6%。淨利潤合計86.02億元，按年增長41%，均高於其他板塊。

上交所官網顯示，目前科創板掛牌交易公司46家。這意味着，除了首批掛牌的25家公司外，7月22日之後上市新股21只。同時，已經有24家擬上市企業主動或被監管機構終止上市申請，1家公司通過上交所審核後被證監會駁回註冊，原因是「不符合企業會計準則要求」。也就是說，近15%的公司沒有通過審核。

易會滿﹕註冊制符合預期 基本平穩

更加嚴格的審核自然受到市場追捧，儘管科創板有50萬元的投資門檻，但截至10月末，依然有超過440萬人成為科創板合格投資者，開市交易以來，日均交易額超過140億元，幾乎占上證總交易量十分之一，達到同期滬深兩市總成交的3%。

易會滿接受媒體採訪時總結，註冊制試點「符合預期，基本平穩」。科創板首批上市的25家公司都曾遭遇市場爆炒，目前上市的科創板企業中，有近7成公司股價比上市首日收盤價低。一些科創板企業股價出現分化，市場逐步迴歸理性。

易會滿承認，前有的市場機制還需要更多改革和完善。在發行承銷環節，壓實中介機構責任，形成以機構投資者為參與主體的詢價、定價、配售等機制，實現新股發行市場化定價。在交易環節，放寬漲跌幅限制，配套完善盤中臨時停牌、「價格籠子」等市場穩定機制。優化融資融券機制，促進多空平衡。在持續監管環節，提高信息披露質量和針對性，樹立以信息披露為核心的監管理念。併購重組由交易所審核，涉及發行股票的，實施註冊制。在退市環節，創新退市方式，優化退市指標，簡化退市流程。

易會滿說：「今後是存量和增量的共同改革，情況更復雜、要求更高，要堅持底線思維，用增量帶動存量，同時考慮存量實際情況，在整體市場預期穩定的大環境下穩步推進。」

中國財政部原部長樓繼偉11月2日公開發表演講稱，雖然中國的資本市場取得了常去的發展與明顯的進步，但也較大程度存在一級市場「龐氏」化、二級市場散戶化、會計估值操縱化等一系列問題。

樓繼偉建議應當引入沽空機制，形成對財務造假公司的市場化懲罰制度，從而使市場更有效的發揮價格發現的機制，讓好股票被區分出來，也為投資人提供對衝下跌的工具。

對於監管機構而言，更應該及時轉變思路，單純希望市場上漲，對市場過分關注和呵護註定是一種「溺愛」。科創板「百天」剛過，也僅是一個開始，與其說是驗收「成果」，不如說是鞭策改革。