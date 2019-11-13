中行原副行長﹕數字貨幣仍是人民幣　屬替代現金

在剛剛舉行的「2020財經年會」上，中國銀行（3988）原副行長王永利表示，人民銀行如果發行數字貨幣「它依然是法定貨幣，是人民幣，而不是一種新的貨幣。」

中國人行在發行數字貨幣上依然保持着足夠的謹慎。（VCG）

數字貨幣屬中心化

王永利表示，人行的數字貨幣與比特幣不是一個概念。比特幣是一個去中心的，而人行數字貨幣一定是一箇中心化的，邏輯上講不通，是不可能的。法定貨幣的去現金化、數字化不是今天才開始的。從現金至於現在的手機移動支付，一直在向去現金推進。今天大量的支付不再是現金支付，而是記賬清算，這是一個重大的變化。

然而，無論是現金，還是存款只是貨幣的表現情況，而不是貨幣的本身，貨幣表現形態和運行方式的變化都跟支付工具和結算方式的變化密切相關。

王永利表示，因此，現在中國人行在準備發行數字貨幣，是替代現金的數字貨幣。這種數字貨幣可以不跟賬戶掛鈎，但是依然是法定貨幣，享受同樣的國家主權和法律保護。中國人行的數字貨幣，這將涉及到支付工具或者是支付的載體，依賴全社會的協同參與。

數字貨幣帶給人們便捷的同時，對於利用數字貨幣洗錢、進行恐怖主義融資等問題依然不能放鬆。（VCG）

人行會致力滿足匿名交易

對於中國人行數字貨幣的概念，中國人行數字貨幣研究所所長穆長春11月12日也表示，中國人行法定數字貨幣的設計，將保持現鈔的屬性和主要特徵，也滿足了便攜和匿名的需求，是替代現鈔比較好的工具。

在回答外界質疑中國數字貨幣的隱私性和匿名保護時，穆長春表示，中國人行的數字貨幣是基於國家信用、由人行發行的法定數字貨幣，與比特幣等「虛擬貨幣」有着本質區別。利用隱私性和匿名保護從事偽造，洗錢、恐怖主義融資等活動在世界各國都是不受法律保護的。數字貨幣恰恰彌補了這些風險。

公眾使用現金是為了保持匿名性，人行會滿足他們的匿名交易需求。但同時人行將在「可控制的匿名性」與反洗錢、反恐融資（CTF）、税收問題、在線賭博以及任何電子犯罪活動之間保持平衡。

「這是我們必須保持的平衡，這是我們的目標，我們不尋求對公眾信息的完全控制。」穆長春表示。