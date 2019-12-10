中國經濟「虛火」難除　通脹再創8年新高

中國國家統計局今日公布了2019年11月居民消費價格指數（CPI）按年上漲4.5%，創近94個月以來新高。分析認為，豬肉價格上漲依然是通脹上行的最直接影響因素，近段時間豬肉價格雖然出現回落，但依然難以撼動整體上漲的格局。儘管核心CPI依然穩定，但短期內中國經濟「虛火」難除，豬肉價格繼續上行是大概率事件。

2019年11月，中國CPI按年增長4.5%，高於市場預期的4.3%和前值3.8%，按月上漲0.7%。其中，食品價格上漲19.1%，非食品價格上漲1%。中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，CPI再創新高主要受豬肉價格維持高位與能源價格走高影響，2019年11月，豬肉價格按年上漲110.2%，拉動CPI上漲約2.64個百分點。

中國人民銀行行長易綱曾表示，不能讓百姓手裏的錢「變毛」，但通脹快速上行顯然影響貨幣購買力。（VCG）

食品價格上揚推高CPI

除豬肉價格上漲外，替代品牛羊肉按月分別上漲2.8%、1.3%。鮮菜價格按月上漲1.4%。也是拉動CPI走高的原因。

民生銀行研究院研究員郭曉蓓表示，2019年 11月豬肉價格止住漲勢，並在下半月呈現較為顯著的下跌迹象，但並未導致食品價格出現按月回落，原因有二：一是，豬肉價格雖在下半月回落，但並未改變當月整體仍然上漲的格局，由於2019年10月末豬肉價格急漲形成的「月度翹尾」，使得11月份豬肉平均價格仍然高於10月；二是受冬季供應下降影響，鮮菜價格重回上漲區間，拉高了整體食品價格。

但多位經濟學家認為，去除豬肉價格的影響，核心CPI依然穩定，不包括食品和能源的核心CPI按年增長1.4%，創2016年3月以來新低。較上月回落0.1個百分點，按月下降0.1%，甚至有繼續走弱的態勢。

工業品方面，生產物價指數（PPI）按年下降1.4%。周茂華表示，工業品出現需求回暖的迹象，降幅較前值負1.6%有所收窄。一方面是因為國際商品價格趨穩，工業原料價格跌幅收窄；另一方面，前期基數拖累影響減弱。通常，中國工業部門利潤與PPI關聯性較高，PPI按年邊際改善，預示工業部門盈利前景將逐步回暖。

中泰證券研究所高級經濟學家楊暢表示，就目前的情況，中國通脹預期並未發散。當前CPI上漲是結構性的，按月增速已出現回落，按年增速較高主要受2018年基數影響。未來政策仍然將停留在結構層面。同時，由於近年居民收入增速總體呈現回落態勢，豬肉價格上漲也將擠壓居民消費能力，壓制對豬肉的總體需求。

預料明年6月豬肉供應才穩定

周茂華認為，短期內豬肉價格的影響還將持續。從中國農業農村部披露信息來看，目前中國生豬存欄量已經觸底，豬肉價格開始逐步恢復正常。截至11月29日，已去毛的白條豬批發價由每公斤52.31元（人民幣‧下同），下降至每公斤42元。

雖然批發價格連降四周，但豬肉供應徹底企穩還要等到2020年6月左右。同時，由於中國春節即將臨近，食品需求可能增加，疊加假期服務業價格走高，未來三個月通脹上行壓力依然不小。

楊暢表示，從政策角度來看，中國政府「托+改」的政策組合正向「托」微調，尤其是2020年初專項債對基建投資的傳導，有望對工業品物價形成支撐。但政策意圖仍側重穩經濟而非刺激經濟，不具備大幅拉升物價的宏觀條件。

周茂華也認為，對於通脹，市場預期較為理性。政策託底的重點依然是支持中小企業和實體經濟，降低製造業負擔，激發微觀主體活力，穩定就業。CPI走高並不會對中國宏觀調控構成太大的制約。雖然結構性通脹不會對逆周期調節政策構成實質性限制，但對逆周期調節的精準度提出更高要求。