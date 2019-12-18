【財經評論】穩字當頭或一廂情願　2020習近平將改革推入第三階段

2020年，中國經濟將走向何方？又將面臨怎樣的改革與「動盪」？伴隨着12月12日，中共2020年中央經濟工作會議（簡稱會議）的落幕，中共的治理方案已經付出水面。「未來以來」。針對2020年中國經濟將進行的重大改革和運行邏輯，多維新聞將進行深入分析和解讀。

2020年「穩字當頭」更多的將是一廂情願，中國經濟依然將經濟一系列改革和動盪。（Reuters）

穩字當頭完成三大攻堅戰

如果說2018年中國經濟的最大特徵就是兩個字「折騰」，那麼2019年就是一個字「狠」。原本大多數人都認為，在2018年「折騰」的一年之後，2019年中國經濟將喘上一口氣。沒想到，中國硬是咬着牙挺過了這一年的「陣痛」。

在經濟減速的同時，中國堅持推進了對金融的整肅，堅持貨幣不放水，即使為了經濟平衡也只是進行了減税、降準、增發專項債，等等微觀調整。結果，2019年中國的經濟政策硬生生地把房價逼得「低了頭」，把金融空轉資金和金融機構的表外資金逼入得「無路可走」。按照此次中央經濟工作會議的表述，即金融風險有效防控，改革開放邁出重要步伐，供給側結構性改革繼續深化。

然而，隨着整個中國經濟去泡沫化進程的深入，中國也發現在「一刀切」的緊急「剎車」在防禦了金融風險，剔除了資本泡沫的同時，對於本身需要高槓杆支撐的創新經濟、科創企業、基礎建設，以及產業轉型升級等合理經濟需求也造成了極大傷害。儘管這種「誤傷」往往難以避免，尤其在中共自身治理能力和機制已經出現腐敗、衰弱、僵化，以及形式主義與官僚主義盛行的情況下，這種「誤傷」正在被有意無意地擴大化。

尤其是面對美國發起的「貿易戰」，乃至「新冷戰」和全球經濟下行的複雜國際環境下，儘管中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變，但是，中國經濟依然面臨着的「經濟增速換檔、結構調整陣痛、前期刺激政策消化」即所謂「三期疊加」帶來的短期風險。

因此，從此次會議，中共中央總書記、中國國家主席習近平的講話內容來看，在之前一系列「破」字當頭的改革基礎上，2020年中共經濟政策將「穩」字當頭；並在完成「三大攻堅戰」（確保實現脱貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險）基礎上，從「破舊」轉向「立新」，將中國經濟引入國家治理現代化正軌、建立新的經濟增長點。

然而，僅僅將2020年理解為中國經濟改革的「穩定調整」時期，那就大錯特錯了。

經濟增速下行，伴隨物價大幅上漲，經濟滯脹這種最壞的情況正在發生，急需中國政府拿出解決方案。（VCG）

改革措施交替進行

從此次會議的公告內容，尤其是習近平的講話來看，中共高層早已將經濟下行的「風險」與「陣痛」視為了改革的一部分，並自信的認為中國經濟有足夠的體量和空間忍受這種必要的經濟下滑。更關鍵的是，隨着前期改革啟動，對於各種既得利益集團的清理，中國經濟已經面臨舊制度已經被打破，新制度尚待建立的關鍵時期。

對於中共，以及中國經濟，已經不是行百里者半九十的問題，而是逆水行舟不進則退的兇險。一方面是自由主義的貨幣政策和市場失效，另一方面是凱恩斯主義的政府過度擴張和低效，以及隨之而來官僚治理的腐敗、懈怠、僵化和對實體經濟的「錯殺」。面對這種經濟上「滯脹」、政治上「糜爛」的複雜形勢應該怎麼辦？

對此，習近平採取了「彈鋼琴」的策略，在不同經濟類型之間、不同經濟部門部門之間、分不同時間段，「穩定與激進」的改革政策交替進行。

第一階段：通過軍隊改革和治理腐敗，獲得權力；再踩下經濟「剎車」，治理市場失效和過度擴張，「去產能、去槓桿」和金融整肅的方法，防止發生金融風險。

第二階段：在「貨幣政策」失效、經濟面臨「休克」的情況下，再依靠凱恩斯主義的經濟措施以穩定經濟，給改革留出時間。同時，鞏固前期改革成效、從機制上清除經濟畸形發展的土壤和腐敗温床，從而徹底扭轉對樓市和金融資本的預期。

第三階段：由破轉立，在暫時穩定的基礎上，整治已經懈怠、僵化官僚隊伍，以提高凱恩斯主義經濟措施的效率，同時推出「新規則、新機制、新市場」，以解決前期改革對實體經濟「誤傷」、培養新的經濟增長點。

第四階段：通過新規則、新機制的建立，也就是所謂的治理現代化，實現凱恩斯主義經濟政策的退出，最終恢復市場的自身調節能力和健康經濟秩序，建立高效、公正的政府運行機制。

四階段治理滯脹

整個治療經濟「滯脹」，整個過程可分為「起承轉合」四個大的階段，需要綜合「方案」和不斷試錯的「過程」。目前，中國經濟改革顯然處於從第二階段向第三階段過渡的時期。為此，中共在2020年保持整體經濟平穩的基礎上，需要加速衝過這個「危險」地帶，以改革的落實和新制度的建立，實現中國經濟發展動力的更替。

在此次會議上也可以發現，在中共提出「要堅持穩字當頭」的同時，習近平一再要求中共官員「要遵循經濟社會發展規律，重大政策出台和調整要進行綜合影響評估，切實抓好政策落實，堅決杜絕形形色色的形式主義、官僚主義。」

2020年，中國經濟管理部門或將如同2019年的中國的政法系統一樣，經歷一場刀刃向內的自我革命。（多維新聞製作）

新改革風暴將出現

在舊有利益鏈條、晉升機制被打破，即官員與資本與中國經濟相互綁定的模式被打破後，習近平已不需要更多的投鼠忌器。各級地方官員暴露出來的各種陽奉陰違，懶政怠政，形形色色的形式主義、官僚主義的軟性抵抗，正在成為習近平建立新機制、探索新經濟的主要阻礙。

看清楚了中國經濟增速放緩的主要內部邏輯，和經濟現象背後人與資本的關係調整，就可以理解2017年至2019年以來的中國經濟深層調整。並預見到在2020年，中共除了反思錯漏，更加重視區別對待不同經濟類型、不同經濟部門的「槓桿」需求和具體問題的政策調整外，一場新的改革「風暴」已經開始。

以紀檢監督、群眾舉報、行政激勵、以及行政大數據、網絡監管平台建設等為主要手段的新的鞭策和激勵機制將被建立。更富於建設性的改革將在2020年加速，建立高質量的資本市場、加速自貿區建設，推進區域經濟帶建設和土地改革，等等重要改革將在2020年，地產經濟增速放緩後，成為中國經濟新的動力源泉。