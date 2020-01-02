【財經評論】人行開閘放水8000億元人民幣　警惕樓市降温過度

中國人民銀行1月1日宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。此次全面降準，釋放長期資金約8,000多億元（人民幣‧下同）。

人行降準後，A股滬指在銀行股帶動下向3100點發起衝擊，超過3,300隻個股上揚。（新華社）

放水成A股上升動力

受人行「放水」消息刺激，Ａ股今日高開，其中銀行股大漲，臨近午盤，上海證券交易所綜合指數一度逼近3100點關口。截至收盤，滬指上漲1.15%，報3085.20點；深成指上漲1.99%，報10638.82點；創業板指數大漲1.93%，收於1832.74點。上證50、滬深300指數雙雙刷新2018年3月以來新高。

此次降準政策，體現了人行支持實體經濟發展和降低融資成本的導向，向市場釋放了積極的信號，即2020年的貨幣金融環境會以寬鬆為導向，這也體現了當前央行金融政策的思路。

按照慣例，每年開年，財政和貨幣政策都會發力，人行此時釋放資金正好配合財政專項債發行，早投資早見效。另一方面，人行釋放低成本、長期資金，有助於引導金融機構年初加大實體經濟信貸投入。同時，通過全面降準對衝中國農曆新年導致的貨幣流動性緊張。

此次貨幣政策有幾點值得關注，第一，全面降準比定向降準的信號意義更強，也和此前中國國務院總理李克強在四川成都的講話高度統一；第二，此次降準選擇在2020年元旦時發佈，實際上為2020年「釋放流動性、降成本」的工作定了基調，也使得後續包括貸款規模和利率等會有調整。預計2020年1月的貸款市場報價利率（LPR）將進一步下降5個基點；第三，此次降準繼續強調不搞大水漫灌，充分說明貨幣政策調整不會一蹴而就，而會遵循市場穩定的導向，充分體現了穩定改革、小幅刺激的步調。

貨幣政策調整一向是「牽一髮而動全身」。尤其是釋放流動性利好風險資產，有助於提升市場對經濟前景，企業盈利的樂觀預期。

穩房價及穩地價仍為政策主調

從房地產的角度看，降準後續也會帶來較為積極的影響。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，在2019年三次降準的基礎上,中國房地產金融環境下一步可能會進一步寬鬆，尤其是在房地產開發貸款和個人按揭貸款等領域。尤其是利於2020年3月份存量浮動貸款轉換定價方式的工作更好展開。

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，人行全面降準傳導到LPR相當於小幅降息，主要是防範樓市降温預期過度，但同時需要注意房地產結構性調控並未停止，中國樓市「穩房價、穩地價、穩預期」仍然是主基調。

嚴躍進認為，根據過去的經驗，降准以後往往帶來了很多新的利好，無論是樓市預期還是實際交易情況。從市場預期的情況看，往往大家會對2020年的金融環境產生寬鬆預期，導致候供需兩方比較活躍。而從實際交易情況看，房地產營銷以降準作為營銷的突破口，這個時候房屋買賣的問詢和實際交易情況都會好轉。據此也可以分析，房價本身也容易出現反彈，這是後續市場穩定過程中需要注意的。