【財經評論】整肅或將落幕　中國宣布金融風險攻堅戰取得關鍵進展

2020年註定將是中國改革轉折的一年。1月2日至3日中國人行召開2020年工作會議，會議宣布，中國防範化解重大金融風險攻堅戰取得關鍵進展。按照中國「打掃乾淨屋子再請客」的一貫原則，從國家主席習近平實際掌舵中國經濟開始，2016年到2019年中共以「防範化解重大金融風險」為由頭發動的一系列「去槓桿」和「金融整肅」工作，到2020年似乎將告一段落，新的更多帶有建設性的改革也將從此開始。

2020年剛剛開局，中國央行就已經部署好了下一步的金融改革工作。金融整肅或將轉變風向。（VCG）

按照本次中國人行工作會議的內容，中國已經在以下六個方面取得了防範化解重大金融風險攻堅戰的關鍵進展。 中國經濟宏觀槓桿率過快上升勢頭得到有效遏制； 影子銀行治理成效明顯；重點金融機構風險處置取得重大突破；外部衝擊風險得到有效應對；債券違約處置機制不斷完善；互聯網金融風險得到全面治理。

金融體系已成為不穩定因素

人行認為堅決打破了剛性兑付，嚴肅了市場紀律，促進了金融市場信用分層，推動了市場風險合理定價。同時，加強長效機制建設，加快補齊外債、房地產金融等宏觀審慎政策框架，以及金融控股公司監管、統籌金融基礎設施監管等制度短板。

金融作為現代經濟的核心部門，尤其是在國家經濟和社會結構面臨重大調整的關鍵時期，確保金融安全，保障國家金融穩定與政策落實，就成為了中國進行供給側結構改革的重中之重。

然而，從近40年來的改革開放歷史，尤其是近20年的中國金融業和資本市場的建設來看，儘管中國已經取得了有目共睹的成績，但是其中積累的問題和制度漏洞也已經到了積重難返，一觸即發的危機程度。

一方面，中國業已形成的既得利益集團已經完成了從實體集團向金融體系的轉變。通過金融機構、資本市場和房地產市場不斷「收割」着中國的實體產業的利潤和居民財富。中國經濟也逐步陷入「金融空轉」和債務陷阱。

另一方面，中國的金融資本與國際金融資本利用各種制度漏洞和渠道已經緊密連接。外資不受監管地通過各種公開或地下的管道潛入中國市場，操控中國資本價格。只要中國國內一有風吹草動就會出現資本外逃。金融體系已經成為中國政治上最不穩定的因素，甚至成為市場輿論和「社會動盪」的幕後主使。

面對內部的貪腐和懈怠以及外部的衝擊，中國金融安全和經濟發展前景一度岌岌可危，甚至出現內外勾結「做空」中國資本的情況。（VCG）

先防範金融風險再推動改革

此外在民間，以金融創新為「旗號」形成的「影子」銀行、互聯網金融和非法集資，在銀行體系外形成了龐大的不受監管的另一隻金融力量。固然，這種民間金融有助於解決中小企業的融資需求，但是，隨着金融炒作和「資金池」的濫用，民間金融很快就淪為了高利貸和「金融旁氏騙局」的工具。不僅民間財富被大量「收割」血本無歸，而且形成了新的「債務陷阱」和社會動盪因素。

尤其是2008年國際金融危機之後，面對中國經濟「脱實向虛」、金融空轉，面對之前經濟刺激帶來的「後遺症」，面對國際金融「做空」勢力的滲透，以及「影子」銀行的大行其道，中國的金融風險已經成為了橫亙在中國改革道路上的一片「雷區」。

無論是2015年爆發的中國「股災」，還是2017年中國互聯網金融的接連「爆雷」，抑或是企業居高不下的負債率，都給中國的執政者敲響了警鐘。如果金融風險不加已排除，那麼中國就將會陷入「拉美」式的金融危機，跌入所謂的中等收入陷阱。

尤其在2018年美國對中國，以及對全世界開啟「貿易戰」和「薅羊毛」模式之後，為了防止美國將「貿易戰」進一步升級為「金融戰」，像對俄羅斯、土耳其、阿根廷，以及當年的日本那樣實施金融「突襲」，中國進行防範金融風險，補齊短板金融改革就成為了施政的重中之重。只有防範住金融風險，才有可能進一步推行金融改革，加速資本市場的渠道建設，加大金融業開放力度，為中國經濟引入更多的優質資本。

依法做好金融機構風險處置工作

因此，中國在「反腐」取得初步成果之後，2016年提出金融「去槓桿」，2017年中共十九大繼而提出「要堅決打好防範化解重大風險，精準脱貧、污染防治三大攻堅戰」的目標。「防範化解重大風險」首當其衝。

如今，在大多闊斧的六年「反腐」和三年「金融整肅」之後，中國宣布「防範化解重大金融風險攻堅戰」取得關鍵進展，並將堅決打贏「這場攻堅戰」則意味着，到2020年中國政府以「金融整肅」及「經濟踩剎車」為主的經濟改革或將告一段落。

在此次人行的工作會議上就已經指出，2020年，中國金融改革將在「釐清各方職責邊界，壓實各方責任」的基礎上，建立健全金融機構恢復處置機制、損失分擔機制和激勵約束機制。

一方面，突出重點，繼續依法依規做好重點金融機構風險處置工作。持續開展互聯網金融風險專項整治，基本化解互聯網金融存量風險，建立健全監管長效機制。加快建立房地產金融長效管理機制。進一步發揮存款保險機構在風險處置中的作用。

另一方面，則要保持穩健的貨幣政策靈活適度，以緩解小微企業融資難融資貴問題為重點，加快完善宏觀審慎管理框架，繼續深化金融改革開放，加強金融科技研發和應用，全面提高金融服務與金融管理水平。2020年，新的帶有更多建設性的中國改革將從此開始。