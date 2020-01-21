【財經評論】中國降息預期意外落空　銀行抱團拒絕再次放水

北京時間1月20日，中國人民銀行公告稱，2020年1月貸款市場報價利率（LPR）為1年期LPR利率4.15%，5年期以上LPR利率4.8%。兩種期限LPR均與上個月持平。考慮到中國央行於1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，「放水」8,000多億元人民幣，本次LPR報價利率沒有下調，市場略感意外。

按照中國央行目前的政策意圖，現行信貸利率最終都會以LPR為基準。（VCG）

人行連續5日向市場放水

受此消息影響，A股早盤高開低走，滬深指數一度下跌。分析認為，LPR報價保持不變，本身是一種市場行為，反映目前流動性合理充裕。由於人行開年降準，降低了銀行負債成本，市場普遍預計LPR可能會小幅下行5個基點。

但此前人行通過其他貨幣政策工具釋放大量流動性，本次LPR報價沒有下行也是情理之中。人行已經連續5個交易日通過公開市場操作向市場投放流動性。1月20日，中國央行稱「為對衝政府債券發行、現金投放高峰等因素的影響，維護春節前銀行體系流動性合理充裕」，再次通過14天期逆回購向市場投放2,500億元。

由於流動性較為充裕，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）中，短期流動性代表指標銀行間質押式回購加權利率（DR007）從1月15日的最高3.5%下行至2.6%左右。

銀行淨息差受壓致LPR維持不變

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華分析，本身LPR報價變動就是一種市場行為，主要由18家報價銀行共同決定，人行只能通過降準或者公開市場操作間接引導。此次LPR按兵不動，與銀行盈利利差空間受到擠壓有關。

中國粵開證券表示，銀行負債中，存款超過了70%，在年初銀行謀求業績開門紅的背景下，存款競爭更為激烈，存款負債成本更高，抵消了降準帶來的降成本效應。同時貨幣已經足夠寬鬆。銀行需要結合自身經營情況綜合考慮報價，銀行的信貸市場是一個集中度較高的市場，存在貸款利率的隱性下限，在經濟下行周期當中，銀行會更在意息差對壞賬風險的保護，主動下調貸市場報價款利率的意願有限。

中信證券首席固收分析師明明稱，2020年1月雖有全面降準，但釋放的8,000億元流動性主要用於彌補春節期間流動性缺口，資金利率並沒有像2019年9月降準後快速下行，本次降準對銀行資金成本的影響小，因此LPR報價維持不變。

中金公司認為，2020年1月LPR持平可能邊際上和短期通脹指標偏高有關，考慮到經濟企穩回升的趨勢還有待驗證以及貨幣投放「量」的衡量，貨幣政策短期穩增長的基調猶在。往前看，LPR今年仍有小幅下調的空間，具體時點則取決於國內周期復甦能否得以驗證、通脹走勢、以及聯儲局今年降息的幅度和時點。

人行官員稱再降準空間有限

周茂華分析，由於近期中國宏觀數據顯示經濟企穩改善，人行短期貨幣政策轉向觀望，不排除通脹壓力對降息構成一定影響。但後續LPR利率下降仍然可期。因為2020年中國國內穩投資、穩消費方面的壓力仍然很大，尤其是中小微、民營企業融資問題一直難以緩解，LPR下降有助於提升實體經濟活躍度。

人行貨幣政策司司長孫國峰1月16日在金融統計數據新聞發佈會上表示，隨着利率市場化改革推進，應當更關注實際利率的變化。討論是否降息，要看貸款實際利率水平。

孫國峰認為，在2020年1月1日宣布降準0.5個百分點後，目前金融機構的平均法定存款準備金率是9.9%，略低於10%。其中，中小銀行最低檔的存款準備金率已降至6%。「綜合國際、國內情況，目前我國法定準備金率處於適度水平。根據宏觀調控的需要，進一步下調存款準備金率存在一定空間，當然這個空間是有限的。」