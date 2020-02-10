【武漢肺炎】關鍵轉折來臨　中國經濟總動員8天　釋放3萬億人幣

中國抗擊新型冠狀病毒肺炎（簡稱新冠肺炎）疫情，恢復經濟運行已經進入關鍵轉折——中國企業今日﹙10日﹚假後已經開始陸續復工。為確保抗擊疫情和恢復生產的需要，中國人行和商業銀行，以及中國各級政府財政從2月3日至10日，已經累計釋放各類流動性近3萬億元人民幣，以支持抗擊疫情和企業恢復生產需要。

儘管距離新冠肺炎疫情的最高峰到來可能還需要幾天的時間，但是在基本掌握新冠肺炎傳播途徑、預防辦法、治療手段和毒性危害後，中國政府和企業已經開始調集各方力量啟動經濟恢復。隨着鉅額資金的注入、財政的税收減免、國有企業和大型民營企業的主動讓利降價、減租，等等一系列的經濟應對措施。中國經濟的各部門和民眾在災難面前正在表現出空前的團結和堅韌。疫情重創中國經濟的悲觀預測恐難以應驗。

2月4日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在北京出席全國防控物資暨春運錯峰返程運輸保障電視電話會議並講話，全力做好生活物資保障工作，要求切實保障好人民群眾的正常生活，有序組織重點企業復工復產。（新華社）

在經濟恢復中，剛剛完成整肅的中國金融系統首當其衝。2月10日，中國人行以利率招標方式再次開展9,000億元逆回購操作。其中，7,000億元7天期的逆回購利率為2.40%，2,000億元14天期逆回購利率的中標利率為2.55%。加之此前，2月3日和4日中國人行的1.7萬億元公開市場逆回購操作，短短8天內，中國人行已經累計向市場提供近2.6萬億元流動性。中國政府已經發出最強烈的逆周期調節信號，來穩定市場預期。

與此同時，2月10日，第一筆總額3,000億元的專項再貸款也已經通過中國的各家商業銀行開始發放。按照2月9日召開的中國強化疫情防控重點保障企業資金支持電視電話會議的要求，考慮到疫情防控任務緊急，2月份還將按周向銀行發放專項再貸款。中國人行副行長劉國強表示，10個重點省市政府儘快將地方性重點企業名單上報中國國家發改委與工信部備案。金融機構拿到企業名單之後，原則上1天，最長2天要將貸款發放到位。同時，中國財政部等五部門發文已明確中國政府財政將按實際再貸款利率再給予一半的貼息，確保企業實際融資成本低於1.6%。

從2月3日至10日，中國人行以及中國各級政府財政共釋放流動性和企業抒困資金近3萬億元。（多維新聞製作）

對於一些困難企業，尤其是受疫情衝擊較大的企業，例如餐飲企業、應急物資生產企業來講，第一筆救命錢已經陸續就位。據悉，日前曾在網絡上發出現金流即將斷裂的西貝餐飲等困難企業已經於2月9日受到了來自多家銀行的應急低息貼息貸款。中國人行依舊將在避免大水漫灌的同時對重點企業和困難企業進行定點「滴灌」，加大企業、政府、金融機構間的協同配合，共克時艱。

在「金融動員」之後，政府財政和各級地方政府也再加強防疫基礎上，開始安排地方企業恢復生產。目前，中國政府各級財政已經安排近800億元用於疫情防控和復工專項抒困資金。同時，中國商務部、工信部，國税總局等部門，以及武漢、上海、北京等多地政府紛紛推出復工和企業抒困政策，減免企業税費、減免社保繳費，減免房租；實施用電、用水、用氣，實施階段性緩繳費用，緩繳期間實行「欠費不停供」措施，力求將疫情給企業帶來的負擔降到最低。

在關鍵時刻，中國的國有企業和大型民營企業也成為了抗擊疫情的中堅力量，不僅在抗擊疫情的醫藥、物資供應上不計收益、冒着疫情威脅全力復工生產。而且紛紛承諾降低電費、物業租金、減免應收中小企業賬款。除了中國政府、軍隊、中國的醫療機構和醫務人員之外，中國的國有企業、中國的民營大型電商企業、房地產企業以及廣大員工和快遞小哥都在成為抗擊此次疫情的真正英雄。

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繼2003年「沙士」、2008年汶川地震後，今日的中國經濟正在經歷一場最廣泛的整體動員。在抗擊疫情的同時，確保企業復工，確保企業資金鍊，確保抗疫物資供應，確保市場供應，共克時艱。龐大的國家機器正在加速運轉，每個人都在成為逆向而行的「戰士」，並釋放出巨大的經濟潛能。在這種經濟的動員能力和對企業的支撐力度面前，無疑將使一切的困難都成為暫時的擔憂。

抗擊疫情正在成為中國應對極端經濟風險的一場測試和演練。在危機面前，中國經濟的內部矛盾正在加速調整與彌合，各個部門正在空前的團結在一起。整個中國經濟向來如此，在危機面前越挫越堅。