華為「芯片女皇」首登福布斯中國最傑出商界女性榜

福布斯中國發布 「中國最傑出商界女性排行榜」，格力電器董事長兼總裁董明珠時隔兩年再次問鼎榜首。

據福布斯中國官網，福布斯中國發布最傑出商界女性排行榜，今年上榜的 100位商界女性所管理企業總市值近10萬億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）。其中，超過半數的上榜者擁有碩士及以上（包括 MBA）學歷，擁有本科及以上學歷的比例接近90%。地域上，上海、杭州、北京成為擁有最多上榜者的城市。

在格力電器股改的多方博弈中，董明珠無疑是最大贏家之一。（新華社）

其中，董明珠、中信銀行董事長李慶萍、阿里巴巴集團首席財務官兼投資部負責人武衛位居前三名。

值得一提的是，與往年相比，2020年的商界女性榜出現多張新面孔，這其中包括被媒體盛譽「芯片女皇」 的華為董事、海思總裁何庭波。

1996年，何庭波被任正非招入麾下受命研發自有芯片。在低調潛行20多年後，海思已成為中國最大的半導體公司，並進入全球芯片設計公司前五名。其自主研發的麒麟芯片不僅讓華為手機在全球市場佔有一席之地，也成為其應對美國製裁的有力後盾。同時，海思作為H.265編解碼技術的主要貢獻者和擁有最多核心專利的從業者重新定義了全球的視頻技術標準。

何庭波的鋒芒同樣意味着女性在科技領域不容忽視的影響力。此次上榜的百位女性高管中，接近1/4的上榜者來自TMT行業，金融、房地產、醫藥緊隨其後。