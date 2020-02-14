華爾街日報：疫情之下中國經濟刺激政策面臨新考驗

發源於中國武漢的新冠狀病毒疫情仍未有遏制勢頭。兇猛疫情之下，本來已進入下行周期的中國經濟將遭打擊似乎成為共識。美媒認為，中國經濟刺激政策面臨新考驗。

《華爾街日報》報道，為應對新冠病毒疫情對國內經濟的衝擊，中國政府採取了一系列緊急措施，不僅向國內金融系統注入數以十億計美元資金，提高了降息預期，還承諾減少行政審批事項和流程。

但此次疫情給中國帶來的挑戰是超乎尋常的，經濟學家認為應對經濟衝擊的傳統做法並不對症。他們說，到目前為止所宣布的措施都無法抵消中國消費支出突然下降、商業活動中斷的影響。

作為一項政策工具，大幅降息有助於改善原本吃緊的企業資產負債狀況，並刺激企業借款用於投資房地產、工廠和設備。減税和政府補貼旨在促進消費品支出和人員招聘。政府專項撥款可以激發信心。

但資金並不能解決目前困擾中國經濟的停工和物資短缺問題。

專家表示，問題在於，不管消費者和企業的需求如何，供應短缺使得常規刺激手段無法解決拖累中國經濟的種種問題。中國經濟的體量約為14萬億美元。

上海美國商會(American Chamber of Commerce in Shanghai)稱，受地方各種防控疫情的規定影響，工業生產中斷現象仍然普遍存在。而且還存在其他困難。

商會會長季愷文(Ker Gibbs)稱，一個重要問題是，工廠是否有足夠的口罩、洗手液和其他幫助防止員工感染冠狀病毒的用品。

中國政府尚未宣布疫情得到控制，也幾乎沒有政策工具應對近期經濟面臨的挑戰。

政府部門已通知銀行適當延長貸款期限，並倡議商業業主考慮減租。國務院總理李克強稱，政府將減少行政審批事項和流程。國務院本週明確表示，政府將關注小微企業和就業問題。

為防止金融系統失靈，中國央行已承諾向國內銀行提供超過400億美元的專項貸款，並在過去兩週向國內金融市場注資3,800億美元。股市因此企穩。

即便如此，2月13日公布的新增確診病例數仍凸顯出中國政府面臨的挑戰，疫情中心湖北省的衛生部門官員當天報告稱，新增確診病例在一天內激增八倍，全國累計確診病例達到約6萬例，累計死亡病例近1,400例。香港政府承認疫情存在持續的風險，繼續推遲學校復課時間，不早於3月16日復課。

文章稱，儘管中國GDP增速一再跌至近30年低點，但北京方面過去幾年一直避免採取大規模經濟刺激措施。

當此次新冠病毒疫情結束時，中國政府可能也不會採取大規模刺激措施，原因是擔心這麼做可能會加劇習近平中國過去兩年一直在努力減輕的債務負擔。總部位於華盛頓的國際金融協會(Institute of International Finance)估計，中國國內債務規模約為GDP的310%，是新興市場中債務比例最高的國家之一。