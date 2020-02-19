【武漢肺炎】地方政府掀起「搶人大戰」　返工潮拐點尚需時日

武漢肺炎疫情影響，2020年春節假期結束後，各地復工時間和進度都比往年滯後。目前，除湖北省外，其他省市均已陸續開始復工復產，但由於交通阻隔，復工困難重重，很多地方政府為了鼓勵外來務工人員返崗「各出奇招」，上演一出「搶人」大戲。

為了防止疫情擴散，中國被「化整為零」從小區到公路、鐵路、民航設下層層關卡。（新華社）

近八成勞動力未返工

勞動力是復工的重要前提，而中國的產業結構分布中，勞動力密集型產業主要集中在東南沿海，而勞動力輸出的省份多在中西部地區。因此春節前後會出現相對對稱的人口流動。以2019年為例，中國交通運輸部數據顯示，春運期間共發送旅客24.19億人次，節前和節後佔比分別為46%與54%。

截至2020年1月24日，中國春運累計發送旅客11.43億人次，比2019年同期增長2%，由此可見疫情爆發並未明顯影響勞動力返鄉。然而，2月10日是大部分省份返工第一天，截至當日，春節後發送旅客量僅為2.34億人次，與2019年同期大幅下跌81.9%，也就是說，春節假期後，有近八成勞動力沒有在第一時間返回工作地。

因此，各地相關政策陸續出台。浙江温州政府發文，鼓勵企業出資包車接員工返回温州，包車產生的費用政府出資補貼三分之二，企業承擔三分之一。温州是全球知名的小商品集散地，除此之外，温州企業還給很多國內外汽車零部件廠商生產零部件，轄區內汽車零部件生產廠商超過3,800家，涉及外來務工人員200萬人以上。

浙江舟山市政府表示，外來務工人員通過網上申報系統報備後，返程費用給予50%補貼。

為吸引員工返工企業提供補貼

鑑於浙江是除湖北之外，疫情最嚴重的幾個省份，政府在組織返工的同時，力求將疫情傳播風險降到最低。政府出資定製高鐵專列，上車前對乘客進行電子「健康碼」核驗，要求旅客分散就座，並給乘客發放口罩等防疫物資，到達杭州後加強體温檢測。

為了防止疫情隨返工潮再次擴散，江蘇蘇州交通局推出「復工企業返蘇人員運輸需求平台」，由蘇州企業集中提交範崗人員運輸需求，定製點對點、站到站的運輸服務。官方數據顯示，截至2月17日，該平台累計收到申請超過1,500單

除了給予路費補貼，海南三亞甚至出台政策，支持一線建築工人返工，如在2月返工，則該市財政給與項目業主單位每位施工人員補貼1,000元（人民幣‧下同），3月份返工的補貼700元。人數多且出發地集中的，給與協助包機或包車返回三亞。

事實上，轟轟烈烈的搶人大戰背後反映的是地方政府的焦慮，畢竟面臨着兩難處境，為了防控疫情限制人員流動，實行屬地責任，直接關係到地方官員的「烏紗帽」，而地方經濟好壞是衡量官員能力的最主要指標。

疫情的不確定性直接關乎經濟的不確定性。新冠肺炎致死率雖低，但其潛伏期長、傳染性強，對於經濟的衝擊已遠超非典。隨着返工人員增加，不排除疫情二次反覆的可能。目前醫學專家推測，2月20日左右有望迎來疫情拐點。

疫情讓不少勞工未返回原來工作崗位。（資料圖片）

料服務業受衝擊為時更長

但返工拐點還未到來，2月14日數據顯示，發電量日均煤炭消耗不足40萬噸，對比過去三年春節後歷史同期均值，降幅近40%。從鐵路發送旅客量來看，2月15日，中國鐵路發送旅客總量87.5萬人次，按年下降90.7%。互聯網公司百度一線城市出行強度數據顯示，2020年春節後，北上廣深城市內城市出行人數佔居住人口的比重不足2019年同期的一半。

長江證券首席經濟學家伍戈認為，復工節奏無疑是影響未來經濟判斷的重要因素。由於不同地區和行業受疫情影響的程度有所差異，其對復工時點大都有所要求。房地產、基建等行業的充分復工幾乎要待到2月下旬，而多數服務業的復工時間可能要推遲到3月。疫情衝擊及復工進程將使得2020年一季度經濟明顯走弱。不過，在疫情拐點及返工潮後，二季度投資有望逐步回升，但消費、外貿的修復將有所滯後。服務業相對工業受到的衝擊更為持久。