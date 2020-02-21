【武漢肺炎】亞太疫情加劇　亞幣重創　新加坡幣見三年低

在中國之外的亞太地區，新冠肺炎疫情似乎有加劇的迹象，韓國政府宣布，新冠肺炎疫情已突破防疫網控制，進入小區傳播階段，韓國確診病例激增31例，來到82例，日本累計已有三例死亡。市場對疫情傳播的擔憂加劇，對貿易最敏感的兩種亞洲貨幣——韓圜和新加坡元正在被拋售，韓圜一度跌逾1%，最新報1205；新加坡幣創近三年新低，最新報1.4。

亞洲貨幣兑美元昨日幾乎全面下跌，日圓跌到111.85，來到2019年5月低點，離岸人民幣也回跌至7.0282，為2019年12月以來的低點；和人民幣連動性高的澳幣下跌0.8%，一度跌到0.6618，創下11年以來的低點。其餘的亞洲貨幣也表現疲弱，泰銖跌到8個月低點，印度尼西亞盾和馬幣林吉特至少貶值0.5%。

彭博摩根大通亞洲貨幣指數（Bloomberg-JPMorgan Asia Dollar Index）一度下滑至103.50點，是近兩個月以來的最低位置。

亞太防疫形勢嚴峻，貨幣紛紛遭到拋售。（美聯社）

馬來亞銀行（Malayan Banking Bhd）資深外匯分析師Christopher Wong表示，韓國確診病例突然激增至82例，包括中國在內的世界其它地區新增病例數量的放緩形成鮮明對比，這敲響了市場自滿的警鐘，並預期隨着經濟影響持續惡化，韓元以及新加坡元等亞洲貨幣可能是因疫情受傷的最大受害者。

而日本政府對於疫情輕忽，導致確診病例高升，分析師表示，日圓疲軟可能只是在日本資金恐懼外逃的開始，而且區域貨幣持續遭受衝擊。

菲律賓群島銀行外匯交易主管AlanCayetano，經濟確實出現放緩，隨着各國央行陷入降息的困境，預期新興亞洲貨幣將進一步惡化。