【財經評論】解讀中國去年GDP數據：對疫情下經濟發展兩大啟示

中國國家統計局上周五（28日）發佈了《中華人民共和國2019年國民經濟和社會發展統計公報》。公報顯示，2019年中國國內生產總值（GDP）為990,865億元（人民幣，下同），較上年增長6.1%；中國人均GDP為70,892元，較上年增長5.7%；國民總收入988,458億元，較上年增長6.2%。

整體來看，中國經濟增速實現了2019年初政府工作報告中6%至6.5%的目標。但是，GDP增速持續下行的趨勢沒有改變。2016年至2018年中國經濟增速還徘徊在6.8%上下，而2019年中國的GDP增速已經放緩至6.1%。可以說，中國經濟依然面臨着十分嚴峻的下行壓力。

在這種情況下，武漢肺炎疫情在中國爆發，對當前的中國經濟雪上加霜。在疫情的衝擊下，中國經濟2020年開局十分不利。中國恒大集團首席經濟學家任澤平預計中國2020年一季度GDP增速或將為4%；而中國中信建投證券首席經濟學家張岸元則悲觀地預計中國2020年一季度GDP或將負增長。對於正值全面建成小康社會之年的中國而言，經濟社會發展與疫情防控同等重要。此時，2019年中國GDP增長的細節或許能夠給在疫情中的經濟恢復提供兩點啟示。

製造業的復產復工是中國政府近期的工作重點。圖為年2月9日，一名身着防護服的工人正在為中國江蘇省連雲港市的一家工廠消毒。（路透社）

第三產業為經濟火車頭

首先，第三產業既是經濟的最大支柱，也是增長的主要動力，因此需要儘快恢復其活力。2019年第一產業增加值佔GDP比重為7.1%，按年增長3.1%；第二產業增加值佔GDP比重為39%，按年增長5.7%；第三產業增加值比重為53.9%，按年增長6.9%。可以看出，第三產業是唯一拔高GDP增速的部分。

然而，受到疫情的衝擊，人員外出活動的頻率急劇下降，部分服務業部門遲遲無法正常開工營業。此外，本次疫情的開始階段正值中國春節假期，導致餐飲、旅遊、住宿、影視等依賴假期的行業受到極大的衝擊。雖然中國政府正在組織復產復工，但是考慮到疫情防控的需要，大部分第三產業復產復工的優先級要低於第二產業。

鑑於第三產業在中國經濟中的比重以及其對GDP增速的拔高作用，中國政府在防控疫情的同時，應當儘快恢復第三產業的生產、經營活動，並對在疫情中受損較嚴重的服務業企業，如電影院、餐廳等，提供必要的金融支持和財政補貼。從近幾年GDP的構成來看，第三產業在中國經濟增長中的作用越來越大，因此確保第三產業的發展活力對疫情下的中國經濟尤為重要。

受疫情影響，居民消費明顯下降。圖為2月7日北京的一家商場外門可羅雀的景象。（路透社）

專家料今年增長介乎5.5至6%

其次，消費是經濟增長的主要驅動力，需要繼續鼓勵和引導；而投資還有提高的空間。2019年最終消費支出對GDP增長的貢獻率為57.8%，較上年提高2.5個百分點；資本形成總額對GDP增長的貢獻率為31.2%，較上年大幅下降12.8個百分點。

近三年，最終消費支出對GDP增長的貢獻率一直維持在55%左右，而資本形成總額對GDP增長的貢獻率一直維持在43%左右。然而，2019年資本形成總額對GDP增長的貢獻率大幅下降表明2019年中國政府和民間的投資總額在下降，這也是中國經濟在2019年放緩的重要原因。

因此，面對疫情的衝擊，中國政府一方面要繼續鼓勵消費，充分釋放需求端潛力，確保最終消費不會大幅下降；另一方面要提高全社會整體投資額，在必要的情況下提高槓桿水平，用民生投資、基建投資等政府投資帶動更多民間投資。

目前，中國政府的財政赤字水平相對較低，政府投資能力仍有提高空間。中國華夏新供給經濟學研究院院長賈康認為，疫情拐點之後，中國財政政策會更加積極，更加註重結構調整，強調減税降負；而貨幣政策會在保持流動性充裕的前提下，各地會有定製化的落腳點，可以期待降息降準。賈康預計，2020年中國GDP增速或將落在5.5%到6%之間。