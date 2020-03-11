【財經評論】美股多日大上大落　過山車市況恐成常態

美股經歷前一個交易日暴跌7%後再次上演「過山車」行情。三大股指在周二（10日）高開3%後一度轉為下跌，隨後震盪上行，收盤時美股整體漲幅近5%。道瓊斯工業指數盤中巨震1,300點，最終收漲1,167點或4.89%，報25018.16點；標準普爾500指數漲4.94%，報2882.23點；納斯達克指漲4.95%報8344.25點。

美股下後跌特朗普立刻催促美聯儲降息，這似乎成為駕輕就熟的「套路」（Getty）

3月9日美股大跌後，美國總統特朗普（Donald Trump）在新聞發佈會上宣布將在24小時內公布經濟刺激計劃。「我們剛剛開了一個很好的會，了解了病毒的最新情況，進展很順利。美國大約有600例確診病例，我們還討論了關於經濟刺激的計劃，你很快就會知道。」

事後證明，白宮公布的這段特朗普講話實錄可謂漏洞百出，截至3月10日，美國新型冠狀病毒肺炎累計確診病例已經達到1,051例。特朗普所說的「約600例」還是3月8日公布的數據（累計確診572例）。特朗普似乎有意淡化疫情對於美國經濟的影響，但新冠肺炎疫情正以更快的速度蔓延。

疫情對經濟具大破壞力

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在議會上表示，美國某些地區的抗疫工作正在從遏制疫情轉變為延緩病毒蔓延，這次疫情可能會成為大規模的全球性爆發。這無疑是令市場擔憂的信號。

3月10日早盤，美股因特朗普經濟刺激計劃預期造成的高開在美國疾控中心消息公布後出現漲幅回吐，道指一度下跌百點。

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）認為，新冠病毒造成的恐慌情緒對市場有着非常高的破壞力。這種疾病甚至在沒有明顯症狀之前就具有傳染性，這使得隔離變得更加困難。因此，由於令人恐懼的敘述而造成市場破壞的可能性非常高。美股市場要面對兩種「流行病」，一種是冠狀病毒，第二種是對新冠病毒敘述造成的恐慌情緒。

從股市的反應來看，無論是華爾街的投資者還是特朗普本人都希望儘快出台經濟刺激計劃。因此特朗普在新聞發佈會上宣布，美國可能會削減工資税，並幫助航空業和郵輪業。據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，特朗普在與共和黨議員開會時討論將僱主和僱員的薪金税率定為零，並持續到2020年末。但部分美國政府官員對特朗普「先斬後奏」的行為表示吃驚，針對經濟刺激的措施很有多具體細節還在內部討論中，而且目前也不會立即實施該政策。

眼看「淡倉支票」並不奏效，特朗普又在社交媒體推特（Twitter）上「老調重彈」，繼續督促美聯儲（Fed）降息。「美聯儲應該是領導者，而不是像現在這樣，是個遲緩的跟隨者。」他再次指責美聯儲加息過快，降息太慢。

但很明顯，降息已經不能維持美股繼續高漲。美聯儲此前緊急降息50個基點，將聯邦基金利率下調為1%至1.25%。美聯儲的貨幣政策空間正在不斷減小。股市也在降息後不漲反跌。

值得注意的是，美股本輪大幅震盪，與2008年金融危機不同，並非前期漲幅大的板塊跌幅大。而是受疫情影響較大的行業領跌。比如航空股，有些股票跌幅達到60%。而在牛市中漲幅最大的科技股仍然保持了相對收益。分析認為，如果未來經濟向好。科技股業績依然佔優。

不過，市場上好淡雙方的爭奪也更加激烈，反映出市場已經對目前美股未來的走勢產生了分歧。特別是2008年之後成立了上千億美元規模的風險平價基金，這些基金會在股市波動率上升時顯著減倉，這也是造成美股波動加劇的因素之一。總而言之，隨着疫情擴散，美國經濟面臨更大的不確定性，美股上演「過山車」式的暴漲暴跌，恐怕會成為今後一段時間的常態。