【肺炎熊市】美國救市政策「藥石亂投」　恐帶來四重負面影響

美國聯儲局宣布大幅減息1厘，並重啟量化寬鬆措施後，道指周一（16日）反跌近3000點收市，反映投資者對美國政府的救市措施不甚滿意。工銀國際報告便批評聯儲局減息是「過猶不及」，帶來四重負面影響。

報告指，首先，超常規的政策刺激成為常態，不但無法根本上提振經濟，反而會加深而非紓解風險隱患，疫情時期信息不對稱，聯儲局有超預期的貨幣寬鬆，會被視為反向信號，令市場以為自身低估了潛藏的經濟金融風險，反而加激了市場的恐慌情緒。

第二，是次政策的強度「太強」、脫離基本面。工銀國際指，聯儲局本輪行動所隱含的核心判斷是，當前疫情對美國經濟的衝擊已等於甚至超過2008年金融海嘯，但從經濟基本面來看，美國消費者信心指數雖從峰值滑落，但仍處於2015年以來平均水平的上方，比2008年金融危機前更好，而且美國是全球幾乎唯一的內生增長型國家，料受外圍貿易狀況慘淡的衝擊相對較小。所以這次聯儲局的行動，是與美國經濟基本面脫離，或會進一步加劇風險隱患。



工銀國際指，美國的防疫措施遠落後於貨幣政策。（路透社）

第三，政策重心出現顯著錯配，因為現在跟科網泡沫、金融海嘯等危機本質完全不同，本次疫情是全球性公共衛生危機，根本應對政策是防疫抗疫措施，而非貨幣寬鬆政策。但大量使用貨幣政策，不但無助穩定市場，反而會令聯儲局過早花光「政策彈藥」之後，若經濟續差，但聯儲局後續政策不足，會令市場更迅速陷入恐慌中。

第四，是次「救市」獨靠貨幣政策，欠缺財政政策、社會救助政策配合，料效果會被削弱。報告指，貨幣政策超預期的同時，防疫措施卻滯後，短期內醫療床位、防護器材、社區管理等防疫能力的短缺並不會因為零利率而得到快速彌補，料未來數周，美國防疫形勢仍將面臨嚴峻挑戰，並持續對經濟和金融產生不確定性。