【肺炎熊市】美股插千點　恐慌情緒蔓延　大摩：投資者賣得就賣

美股（周三）再度暴跌，三月以來第四次觸發熔斷，也是美股史上第五次觸發熔斷，道指收跌1339點(6.3%)；標普500指數跌5.18%；納指跌4.7%。值得留意的是，道指曾跌至19319點水平，低於美國總統特朗普（Donald Trump）上任時的19732點，即特朗普上任期間美股牛市的升幅已完全蒸發。

房地產信託投資基金（REITs）板塊、航空板塊和房地產板塊是三大最受災板塊，分別跌28.7%、23.3%和17%。居家用品板塊則跌幅最小，僅跌0.41%。

美股於特朗普任內的升幅，一度完全蒸發。（路透社）

債券市場恐慌 衝擊金融系統​

對於金融市場是健康或恐慌，一般「散戶」往往會以股市起伏為標準，但事實上，債券等固定收益產品市場，要比股市大得多。而現時債市上的恐慌情緒，較近日暴升暴跌的美股市場，可謂不相伯仲。當龐大的債市只有賣家、欠缺買家，對整個金融系統自然帶來巨大的衝擊。

CNBC報道引述「大摩」摩根士丹利固定收益部的全球宏觀戰略負責人Jim Caron指，現時債市出現了瘋狂的賣貨潮，不論是國債、企業債，還是不良貸款等，都有大量投資者爭先出貨。他指，在金融危機當中，投資者急需現金，會立刻賣貨，「思考的不再是他們想賣甚麼，而是他們可以賣甚麼，去換取流動性。」

會計及諮詢公司RSM的首席經濟學家Joseph Brusuelas稱，現時市場充滿恐懼、慌張和追加保證金(margin calls)。「投資者將手上可賣的東西都賣了，然後以最快的速度衝去門口。」

投資管理公司Quadratic Capital Management創辦人Nancy Davis形容，現時市場十分不理性，不是基於數據，而是恐慌去交易。「市場的交易行為，彷彿是現在有了科幻片當中的大疫症，而所有人都快要死亡。」

金融市場何時回穩 還看債市

美股近日大起大落，連帶觸發全球各股市多次爆發小股災，究竟何時才能回穩呢？早前投資銀行高盛預測，標普500指數今年年中會跌至2000點左右，即較現價（2398點）還有16.5%左右的潛在跌幅。

「大摩」的Jim Caron則表示，現時金融市場的走勢還是向下，要知市場何時回穩，要注視的是債券市場。當債市開始回復正常，流動性回復，資產的可換性恢復，整個金融市場便會變得更正常一點。