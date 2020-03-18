【肺炎熊市】趙文利：恒指23000點估值見底　未見系統性風險

新型肺炎在全球大流行，群眾避免出行及社交，嚴重影響零售消費、旅遊航空等行業，很可能將全球經濟推入衰退。極端情況下，隨著病毒蔓延，及油價正在崩跌，一旦油企、酒店等企業債務到期而無法償還，引發一系列評級下調並破壞金融市場穩定，或會造成「系統性風險」。有分析認為，金融機構目前槓桿可控，不致出現系統性風險，反而美國企業債的風險將較高，面臨壓力較大。而目前港股跌至23000點水平，估值相對市盈率約9倍，已達歷史估值的長期底部，值得長線投資。一旦海外華人回國未引發二次蔓延，中港股市可望成資金避風港。

美股在「黑色星期一」再爆股災，道指收跌近3000點或13%，創2008年以來最大單日跌幅；標指跌幅為歷來第三多，僅次於1987年和1929年，美國股市的波動性亦飆升至破紀錄水平。雖然周二道指回升逾千點，但收市後，道指期貨又倒跌逾600點，顯示市場對美股仍然恐慌。

美股3月遭遇暴跌。圖為3月9日，紐交所一名交易員收盤後拍攝顯示當天交易情況的電子屏。（新華社）

不致系統性風險 企業債風險較高

建銀國際證券首席分析師趙文利接受電話訪問時表示，料海外不會重演08年金融海嘯前，次按房貸危機引發的信用風險，現時金融機構的槓桿可控，不致出現系統性風險。但美國企業債，特別是高收益債及低評級信用債的風險會較高，一旦經濟長時間向下走加上資本市場波動，這些企業的壓力可能較大。

相對海外，他認為中國的風險在過去幾年已逐步釋放，如人民幣改革引發的貶值、樓價逐步下跌，2016年A股下跌，但美股風險釋放仍較少，此前泡沫還往上加，故隨著疫情擴大，美股調整幅度亦較大。

不過，他亦提到，一旦金融機構明顯收緊銀根，對企業資金鏈造成進一步擠壓，而企業債出現明顯風險，因而引發大規模連鎖效應，便有可能出現系統性風險。他又提醒，在全球化時代，全球經濟衰退風險一旦加大，中國經濟走勢將難擺脫海外風險衝擊，特別是傳統服裝、手機產業鏈等需求減弱，縱中國經濟次季會有反彈，亦但難完全修復此前缺口。

截至周二，恒指收報23050點，究竟是否低處未算低？﹙資料圖片﹚

恒指21000點為「最終底部」？

雖然美股大跌，但恒指仍企穩兩萬三關口，分析認為估值已到長期底部，再跌空間已不大。

趙文利指，未見企業盈利有斷崖式下跌，恒指23000點的估值對應市盈率約9倍，參考歷史估值水平，已達到長期底部，總體下調空間不是特別大，若考慮到盈利再下調，料恒指最差只會見21000點。至於A股，科創板及創業板現時估值高企，有進一步下跌可能，但A股中的傳統金融股可望企穩。

美國股市方面，標指現時約2400點水平對應市盈率約14倍，相比2008年海嘯低於10倍及2011年歐債危機約10至11倍，若美國第2季度進入衰退，第3季度確認衰退，令企業盈利大幅向下修，估值則將還有下行空間。

趙文利認為，中港股市相對海外的估值更為吸引，中港台疫情控制總體良好，只要海外華人回國後，海外輸入病例風險控制得宜，未發生二次蔓延，中港股市將可繼續成為短期避風港。