美國通過2萬億美元經濟援助計劃　開啟印鈔機收割全球財富

3月25日，美國參議院連夜通過了一項約2萬億元（美元‧下同）的緊急經濟援助計劃。該計劃是美國應對疫情的第三輪經濟刺激計劃，主要內容包括為不良企業提供5,000億元融資基金；為小企業提供3,500億元融資基金；為個人提供每人最高1,200元的現金援助。

美國政府的經濟援助計劃雖好，但是代價也大。至今，美國仍未消化應對2008年金融危機所積累的財政負擔。2008年金融危機以來美國政府採取了激進的財政政策，導致財政赤字飆升，並在2020年財年突破1萬億元。隨着財政赤字的累積，美國政府的債務負擔也越來越沉重。

總債務已逾23萬億元

如今，美國政府的總債務規模已經超過23萬億元，僅2019財年支付的利息就高達5,746億美元。美國聯儲局（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）2月12日在美國國會聽證會上表示，如果債務佔國內生產總值（GDP）的比例繼續快速增長，「這意味着，20年後我們的孩子們將把税款花在償還債務上，而不是花在他們真正需要的東西上」。

然而，一場疫情襲來，美國政府又要「印鈔消災」，而美聯儲也提前做好了準備。3月23日美聯儲宣布，將根據需求購買國債和機構抵押貸款支持證券（MBS）。也就是說，美聯儲將不再限制購買資產的數量，美國正式進入「無限量印鈔」模式。

在應對金融危機方面，美國政府可謂輕車熟路，先通過「無限量寬鬆」拖住金融體系崩潰的速度，然後通過2萬億元的經濟援助計劃對債券、股票等資產背後的企業、個人進行緊急「增信」。

3月25日美國國會參議院通過了2萬億美元經濟刺激計劃，接下來這一經濟刺激計劃將送至國會眾議院進行投票。圖為3月25日美國國會外景。（新華社）

此外，2萬億元的經濟援助計劃可能只是開始。美國媒體《華爾街日報》稱，僱傭了美國一半的勞動力的小企業已經成為這場危機的中心，3,500億元的援助可能不足以消除小型企業的困境。

如此大規模的援助資金看似來自美國政府向美聯儲的借款，事實上卻相當於美國政府借美聯儲的手直接印鈔。原因在於美國政府很難還清這筆錢，或者沒有打算還錢。如今，美國政府的債務負擔已經超過國內生產總值（GDP）的100%，以美國財政年年赤字的作風，這筆負債只會越來越多。因此，美國政府的負債相當於美元的永久性超發。

全球或產生流動性過剩？

如果美元只是美國本土的貨幣，很少有其他國家使用，那麼美元的大規模超發只會造成本國嚴重的通貨膨脹，美元可能會像委內瑞拉的玻利瓦爾一樣淪為廢紙。然而，美元既是全球最主要的結算貨幣，又是各國的儲備貨幣，美元超發的後果將是全球範圍內的信用過剩。

當然，在全球都面臨嚴重經濟危機的時候，美元超發的危害並不明顯，反而能提高市場流動性。但是，經濟危機過後，金融槓桿會迅速放大美元超發的危害，形成通貨膨脹和資產泡沫。

事實上武漢肺炎疫情只是引發美國金融危機的導火索，美國金融產品價格之所以會迅速下跌，是因為長期貨幣超發導致金融體系中積累了大量泡沫。2008年金融危機以來，美國、歐洲、日本等發達經濟體長期採取量化寬鬆政策刺激經濟，導致債務槓桿高企、資產價格高估。疫情對實體經濟的衝擊擊碎了債券、股票等金融底層資產的泡沫，導致在此之上衍生出的金融產品定價體系瞬間崩塌。

新冠肺炎疫情引發的恐慌導致美國股市連續暴跌。（新華社）

為了延緩金融體系的崩潰，美國選擇繼續向金融體系中注水。對於美國政府而言，「印鈔」非但不用加重本國居民的税負賦税，反而可以迫使其他國家分擔治理危機的經濟成本。隨着危機的轉嫁，美國政府能夠藉助全球之力穩定本國經濟，同時拖其他國家下水也能降低這些國家在危機之後與美國競爭的相對優勢。

美國可以隨意發鈔？

1971年美國總統尼克遜（Richard Nixon）宣布美元與黃金脱鈎後，全球金融信貸周期開始由美元主導。無論全球是否需要流動性，美國政府都會在本國發生金融危機時大肆放水。這種自私自利的貨幣政策也導致全球金融體系的波動性增加，金融危機頻發。全球的財富在美國「印鈔」的過程中被稀釋，各國居民一次次被美國政府「收割」。

美國通過「印鈔」這種損人利己的做法一次次讓全球為自己的金融危機埋單，對其他國家的傷害也是巨大的。美國轉嫁危機的行為既增加了新的不確定性，又幹擾和打斷了其他國家按照自身情況應對危機的政策步伐，最終導致這些國家不得不消耗更多的經濟資源和金融實力。此消彼長之下，美國成為唯一的受益者。

此外，美元特殊的國際地位也迫使其他國家必須看美聯儲的臉色行事。在經濟危機中，如果其他國家的經濟先於美國復甦，那麼就要承受美元寬鬆帶去的通貨膨脹壓力。2010年中國經濟在財政刺激下已經有所起色，但是美國仍處於大規模量化寬鬆中。為了緩解輸入性通脹壓力，中國自2010年起連續4次提高利率，連續11次提高人民幣存款準備金率。

如今，美國再次開啟印鈔機收割全球財富。其結果可能是危機轉嫁成功，各國分擔美國的治理成本，也可能是危機被暫時推遲，資產泡沫繼續積累。然而，無論何種結果，美國推動危機轉嫁的過程也是消磨國際社會對美元信心的過程。畢竟以美元為核心的國際貨幣體系只是二戰之後的畸形產物，而美國的肆意妄為必將加速美元霸權的衰落。