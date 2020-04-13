【新冠肺炎】金價逼近歷史高峰　反映美元信用體系遭衝擊？

國際金價維持高位震盪，現貨金處於每盎司1,685美元附近。近期黃金價格巨幅波動，反覆上演暴漲暴跌的戲碼。僅在剛剛過去的5個交易日內，黃金價格累計漲幅就高達4.86%。由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延和全球金融市場面臨的不確定性，全球央行貨幣寬鬆周期短期難以結束，黃金價格未來還將維持強勢。

黃金一直被認為是低於通貨膨脹的「硬通貨」（多維新聞網）

疫情在全球迅速蔓延，數據統計顯示，全球累計確診患者超過185萬人，死亡11.4萬人。由此導致的隔離和封城措施讓世界經濟停滯，美股3月出現4次熔斷，全球股市紛紛下跌，根據摩根大通銀行之前發佈的預測，今年全年美國的增長率可能下滑1.8%，歐元區整體下滑3.4%，日本下滑1.3%。國際貨幣基金組織（IMF）警告，全球面臨上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。

黃金3月亦遭拋售

黃金自古以來就是重要的避險工具，每當系統性風險上升，黃金保值增值的特性就會凸顯，價格也因此上漲。但疫情全球大流行導致風險資產遭遇大規模拋售，投資者拋售黃金套現，導致國際金價在3月9日至3月19日的9個交易日內暴跌12%，最低跌至每盎司1,451美元。

美國聯邦儲備委員會（Fed）降息至零後，開啟無限量量化寬鬆政策（QE）。隨後美國通過了高達2萬億美元的史上最大規模經濟刺激法案。其中包括向美國公民提供每人1,200美元的救助。該法案的投入金額，幾乎相當於美國政府常規年度預算的一半。

過去的三周，美國失業人數暴增，截至4月4日一周，美國首次申請失業救濟人數比前一週小幅減少26.1萬人至660.6萬人。美國勞工部同時將截至3月28日一週失業數據上調21.9萬人至664.8萬人。這也意味着，美國首次申請失業救濟人數在過去三週共計增加了1,656.1萬人。不僅如此，美國非農部門十年來首次削減就業崗位。

美就業市場明顯惡化

分析認為，隨着美國經濟大面積「停擺」，各行業就業崗位削減速度之快前所未有，同時，美國更多州頒佈「居家令」，未來幾周申請失業救濟人數將持續上升，近三周的數據顯示美國失業率約為13%或14%，超過了金融危機時期10%的峰值。美國勞工部的數據顯示，3月美國失業率為4.4%。

毫無疑問，美聯儲大規模貨幣寬鬆導致新一輪全球央行「大放水」。但美聯儲的步伐似乎並沒有停下。4月9日，在原有紓困計劃的基礎上，美聯儲推出新的總額高達2.3萬億美元的額外支持，其中包括將資產購買計劃範圍擴大至部分垃圾債。

一系列貨幣寬鬆政策雖然緩解了流動性危機，但避險情緒依然濃厚。這也導致金價重拾漲勢。從3月20日開始，維持強勢上漲。截至目前累計漲幅近15%。並逼近1,700美元關口。

美元與黃金走勢背馳

從本質上來看，黃金對標的是美元的信用體系，當美元信用體系比較弱時，有利於黃金價格走高；而當美元信用體系比較強時，對黃金價格是一種比較大的壓制。黃金價格跟美元指數之間是比較明顯的負相關。

如果美國經濟停滯，意味着美元信用體系開始走弱，會對黃金價格形成很好的支撐。從目前情況看，包括就業數據和長短期債券收益率的倒掛，都顯示美國經濟出現見頂回落的趨勢。加上美聯儲大舉降息並開啟量化寬鬆，貨幣的稀釋也會推高金價。

另外，很多國家都希望減小美元對於本國經濟的影響，雖說去美元將是一個漫長複雜的過程，但各國央行紛紛研究數字貨幣。未來對於美元信用體系可能會產生衝擊。但是數字貨幣是無法替代黃金的。全球去美元化的趨勢在不斷的演進過程中，可以看到由於政治風險及貿易風險的不確定性，各國央行紛紛增加對黃金的儲備。

世界黃金協會（WGC）最新發布數據顯示，2020年一季度全球黃金指數基金資產管理規模錄得創紀錄的增幅，增長298噸、合計淨流入230億美元，為史上最高季度資產管理規模增幅，持倉噸數增長也達到2016年以來季度最高。多元化儲備的趨勢開始出現，這將有助於提升黃金需求和金價走高。