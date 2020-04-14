中國進出口數據回暖　全面復甦結論為時尚早

中國國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，海關總署披露了2020年一季度進出口情況。總體而言，與2月相比進出口總額跌幅收窄，出現探底回暖的迹象，但分析認為，由於全球疫情擴散導致經濟陷入衰退，商業貿易活動需求大減，2020年二季度中國進出口可能會面臨更大壓力，全面復甦持續性有待觀察。

儘管一季度中國進出口呈現下降趨勢，但與「一帶一路」國家貿易逆勢增長。（新華社）

具體而言，首先是對外貿易總體情況改善。2020年3月，中國外貿進出口總額2.45萬億元人民幣（1元人民幣約合0.144美元），按年下降0.8%，降幅較1至2月收窄8.7個百分點。其中出口1.29萬億元，下降3.5%；進口1.16萬億元，增長2.4%。

從貿易結構來看，貿易多元化效果明顯，東盟超過歐盟成為中國第一大貿易伙伴，美國則下滑至第三位。一季度，中國對東盟進出口9,913.4億元，增長6.1%，佔中國外貿總值的15.1%，東盟成為我國第一大貿易伙伴；對歐盟進出口8,759.3億元，下降10.4%；對美國進出口6,680.1億元，大幅下降18.3%；對日本進出口4,656.8億元，下降8.1%。此外，中國對「一帶一路」沿線國家進出口2.07萬億元，增長3.2%，高出整體增速9.6個百分點。

單就出口而言，以人民幣計價，中國3月出口按年下降3.5%，好於預期的負12.8%，與2月下跌17.2%相比，跌幅收窄，顯示出口企穩。這主要得益於中國迅速控制住了疫情，並將工作重心轉移到復工復產上。各地政府出台措施為企業解決招工、返工、融資難題。同時簡化通關流程，保證物流暢通，為企業交付訂單創造條件。

同時，進口同比出現正增長。3月中國進口按年增長2.4%，好於預期負7%，頁高於前值的下滑4%。進口回暖首先是因為隨着中國國內復工復產進度加快，民眾生活逐步恢復正常，內需改善明顯，帶動一季度中國進口出現正增長。第二，中國正在落實中美第一階段貿易協議。數據顯示，一季度中國進口大豆按年增加6.2%，醫藥材及藥品按年增長14.8%。值得注意的是，由於國際油價大跌，中國一季度進口原油1.3億噸，按年增加5%。尤其是從「一帶一路」國家進口原油按年大增20%。

中國海關總署海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在新聞發佈會上表示，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不確定不穩定因素顯著增多，中國外貿進出口面臨的困難加大。

3月進出口貿易轉為順差

儘管3月中旬、下旬連續兩旬進出口都實現了正增長。其中，3月出口降幅收窄至3.5%，進口則增長2.4%。貿易收支也由2020年前兩個月的逆差轉為順差。

分析認為，由於全球疫情對經濟的衝擊，主要經濟體採購經理指數（PMI）指標同步下滑，二季度歐洲、美國等主要經濟體可能會陷入深度衰退，這種全球性「需求休克」將拖累中國外貿表現。

預計未來幾個月中國進出口總額會出現波動，出口可能會呈現結構化特徵。尤其是疫情之下，海外市場需求總體低迷，但對於醫藥、防護設備等方面出口需求依然強烈；進口方面，中國國內生產生活逐步恢復，以及中國履行中美第一階段貿易協議將對進口構成支撐。

目前，全球主要經濟體先後採取激進的貨幣、財政政策，避免金融環境過度收緊，為受疫情衝擊的企業提供信貸支持，不少經濟體為低收入困難民眾直接派現，儘可能支持這些家庭財務運轉、穩定消費購買力。很顯然，疫情防控措施與這些刺激有效需求政策之間存在矛盾，如何平衡二者關係，避免疫情導致全球失業潮和產業鏈斷裂及可能引發局部金融危機等，考驗各國政府智慧。