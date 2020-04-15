【新冠肺炎】中國一季度GDP將公布　料降6.5%首現負增長

《路透》綜合57家機構預測中值結果顯示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的持續衝擊，中國一季度國內生產總值（GDP）預計按年下降6.5%，為1992年開始公布季度GDP數據以來首次出現負值。

據中國相關部門日程安排，中國統計局將於4月17日（周五）公布一季度GDP等宏觀經濟數據。

路透對逾30多家機構預測中值結果則顯示，3月復工復產逐步推進、但速度仍慢，而且疫情防控對生產生活的各種限制尚未完全取消，導致3月工業和社會消費品零售總額亦延續負增長，前三個月投資增速亦持續為負。

只是和1至2月相比，工業、投資和消費按年降幅收窄了大約一半。

中信證券首席經濟學家諸建芳在數據前瞻報告中指出，3月以來，以六大發電集團日均耗煤量衡量，整體工業生產活動恢復加速，六大發電集團日均煤耗量從66%左右的水平，快速回升至歷史同期的85%至90%的區間，但仍未回到歷史的同期水平，3月全月的日均耗煤量僅為去年同期的80%，顯示工業生產當月維持正增長的可能性依舊較低。

「綜合來看，我們認為當月工業增加值增速可能處於-10%左右水平，預計在4月將恢復正增長，」他表示。

而根據對高頻數據的觀察，整體建築業的復工復產情況仍然處於較低水平，因此預計3月基建和地產投資增速仍然將面臨較大壓力，而製造業層面，雖然預計按月改善將更為顯着，但由於1至2月的增速下探幅度也更大，因此綜合看預計3月單月的固定資產投資可能會在-10%左右，帶動1至3月累計投資增速落在-16.9%左右的增速區間。

中國復工復產速度自3月以來逐步加速。（新華社）

「得益於線上消費提振，3月消費狀況較2月有一定的改善，但比去年同期水平仍有一定的差距。預計3月社消增速為-2%左右，一季度社消增速為-14%左右。」諸建芳稱。

瑞銀證券首席經濟學家汪濤預估則更悲觀一些。她預計3月工業生產按月有所改善，但按年可能依然下跌12%；社會消費品零售按年跌幅收窄至18%、依然較為疲弱，恢復相對落後於生產活動。

而儘管一季度地方政府專項債券新發行超過1萬億元，但鑑於投資和建設活動依然受限，3月基建投資可能按年下跌15%至20%。製造業投資可能按年下跌25%，依然較為疲弱。再加上房地產投資可能按年下跌10%至15%，估計3月整體固定資產投資按年跌幅可能小幅收窄至20%，1至3月累計按年下跌22%。

根據4月14日路透最新季度調查結果顯示，受新冠肺炎疫情衝擊，中國2020年經濟料僅增長2.5%。其中，一季度預計按年降6.5%，二季度疊加海外疫情蔓延帶來的二次衝擊，原本預期的深V型反彈顯得渺茫，預計增速只能回升至3.5%。倘若海外疫情能在4、5月間得到控制，下半年隨着經濟逐漸恢復常態，預計三、四季度能達到5.9%和6.3%。

中國央行貨幣政策委員馬駿此前已經明確建議中國2020年不再設定GDP增長目標，他認為實現4%至5%增速的難度也很大，尤其是要定在原來的6%左右的目標，很可能實現不了，最後被迫搞「大水漫灌」。另一名央行委員劉世錦也認為2020年能保持適度正增長就是勝利。