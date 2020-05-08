【財經評論】中國外貿陷弱勢　特朗普還會舉起關税大棒？

中國海關總署昨日（7日）公佈外貿進出口數據，據統計，2020年4月，中國外貿進出口總額2.5萬億元（人民幣‧下同），按年微降0.7%。其中，出口1.41萬億元，增長8.2%，進口1.09萬億元，下降10.2%。分析認為，國際疫情對於中國形成的第二波衝擊正在顯現，雖然出口明顯好於預期，但由於全球範圍內疫情仍然沒有得到有效控制，工業生產基本處於停滯狀態，需求仍將維持低迷，外需疲軟的現狀短期難以緩解。

2020年前4個月，中國貨物貿易進出口總值9.07萬億元，比2019年同期下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5個百分點。其中，出口4.74萬億元，下降6.4%；進口4.33萬億元，下降3.2%；貿易順差4157億元，減少30.4%。按美元計價，前4個月，中國進出口總值1.3萬億美元，下降7.5%。其中，出口6,782.8億美元，下降9%；進口6,200.5億美元，下降5.9%；貿易順差582.3億美元，減少32.6%。

中國4月服裝、鞋靴等紡織品出口額降幅均超過20%，受疫情衝擊較大。（新華社）

如果說進出口總值和進口下滑是意料之中，出口增長則超出市場預期。這一方面是由於2019年中美貿易戰開始後，導致出口基數降低。另一方面，日均4億美元的醫療物資出口也對整體形成一定支撐。此外，《路透》認為，有可能存在一定程度的替代效應，即出口競爭國受疫情影響生產能力減弱。

從數據來看，2020年前4個月，中國機電產品出口2.79萬億元，下降5.9%，佔出口總值的58.8%。其中，手機出口2,153.8億元，下降7.8%。服裝出口2,051億元，下降20.2%；傢俱出口932.3億元，下降15.7%；鞋靴出口674.3億元，下降24.4%；玩具出口436.9億元，下降13.5%；箱包404.3億元，下降23.4%。在多數貿易大類出口下降的局面下，包括口罩在內的紡織品出口金額約2,613億元，增長5.9%。

進口方面，由於全球市場需求不振，工業原材料價格下跌，中國進口原油1.7億噸，增加1.7%，進口均價為每噸2,906.7元，下跌8.9%；煤1.3億噸，增加26.9%，進口均價為每噸510.1元，下跌4.9%；天然氣3232.8萬噸，增加1.5%，進口均價為每噸2702.5元，下跌15%。

中國光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，儘管4月出口超預期增長，但未來幾個月中國外貿出口整體承壓，主要是海外疫情繼續擴散，歐美等發達經濟體PMI（採購經理指數）大幅下滑，中國4月公佈的製造業出口訂單指數繼續位於收縮區間，傳統中國貿易夥伴市場需求急劇萎縮。

在進口方面，中國一直在推動復工復產，但距離完全回到疫情前水準還有相當大的差距，短期而言內需難有明顯改善。中國4月財新製造業PMI的新出口訂單指數錄得2008年12月以來最顯著收縮，降至比今年2月更低的水準。官方製造業PMI的新出口訂單指數和進口指數分別為33.5和43.9，比3月下降12.9和4.5個百分點。

事實上，中國外貿面臨的情況十分嚴峻，疫情發生後，很多國家都意識到產業空心化問題導致的醫療物資短缺，特朗普（Donald Trump）政府的多位官員表達過轉移中國的供應鏈，希望企業搬回美國。隨著美國疫情持續蔓延，特朗普支持率下降，感到危機的特朗普再次拿中國做文章。特朗普表示，將評估中國是否按照協議要求兌現了增加購買美國商品的承諾，不排除考慮加徵新關稅。不過，不論是中國還是美國，目前經濟形勢還相當不明朗。中國經濟復甦的勢頭還需要進一步觀察和驗證。

而疫情給美國經濟和貿易帶來的影響還沒有到來，市場普遍預計，疫情衝擊比2008年金融危機更大。再這樣的局面下，如果中美再就貿易問題發生摩擦，對於兩國經濟無疑是雪上加霜，美國受到的影響甚至更大。特朗普再想揮舞貿易大棒，無疑需要深思熟慮，賭上未來四年的總統生涯。