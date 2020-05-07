中國4月進口按年跌逾1成　首4個月出口至美國減近16%

撰文：童木
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中國海關總署公佈的數據顯示，以人民幣計價，中國4月進口按年下降10.2%，預期下降12.2%，前值增長2.4%。
中國4月出口按年增8.2%，4月進口按年跌10.2%。
中國4月以美元計算出口按年增長3.5%，以美元計算進口按年跌14.2%。
首4個月從美進口降3%
中國1月至4月自美國進口2,561.8億元（人民幣‧下同），下降3%。中國1月至4月對美國出口7022.8億元，下降15.9%。
中國4月貿易帳為3,181.5億元。
據中國海關統計，2020年前4個月，中國貨物貿易進出口總值9.07萬億元，比2019年同期下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5個百分點。其中，出口4.74萬億元，下降6.4%；進口4.33萬億元，下降3.2%；貿易順差4,157億元，減少30.4%。按美元計價，前4個月，中國進出口總值1.3萬億美元，下降7.5%。其中，出口6,782.8億美元，下降9%；進口6,200.5億美元，下降5.9%；貿易順差582.3億美元，減少32.6%。
前4個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值1.35萬億元，增長5.7%，佔中國外貿總值的14.9%。其中，中國對東盟出口7,409億元，增長3.9%；自東盟進口6,085.1億元，增長8%；對東盟貿易順差1,323.9億元，減少11.5%。