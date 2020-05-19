【新冠肺炎】福布斯：三大行業將被疫情摧毀

全球航空業預計將因新冠肺炎疫情受損1,130億美元，而由於同樣的原因，遠程辦公、電話會議等變得前所未有地重要，於是便出現了Zoom升空、航空巨頭墜地的戲劇性場面。

Zoom現時的總市值已經與西南航空、達美航空、聯合航空、國際航空、漢莎航空、美國航空、法荷航這七大航空巨頭總和相當，就是最富有代表性的例證。

《福布斯》網站刊文稱，疫情遲早是要結束的，航空公司遲早是要重新開始飛行，這個行業還是會生存下來，重新迎來曙光。其他一些玩家，則很可能連這樣的機會都已經喪失掉了。一些之前就已經遇到了各種各樣麻煩的行業和企業而言，這次疫情讓他們的處境變得更加不堪，甚至可以算是給他們的棺材蓋釘上了最後一顆釘子。他們將永遠無法再回到過去的光榮歲月了。

疫情總會過去，企業表現和股價總會反彈，而對於勇敢的抄底買家而言，成功操作的關鍵點之一就在於，必須知道哪些行業和企業能夠捲土重來，而哪些將被從世界上徹底抹掉。如果打錯了算盤，比如將賭注下在了影院、商場和寫字樓板塊上，結局將是非常悲慘的。

2020年3月21日，伏林航空（Vueling）公司的飛機在西班牙塞維利亞機場排成一列，因新冠疫情而停飛。（AP）

影院

環球影業日前在好萊塢引爆了一枚核彈，他們的《魔發精靈2：世界之旅》開創歷史，成為了首部線上發行的主流電影，徹底拋棄了院線。觀眾在家裏花20美元，就可以在線觀看。

一直以來，院線都是電影發行上映的唯一渠道。他們會要求發行方保證九十天的專有權，在那之後，影片才可以出現在別的平台上。他們就是這麼賺錢的。而電影公司都在不斷嘗試打開線上發片渠道，但是每一次都會遭到院線的強烈反對。

可是現在，局面發生了巨大的變化。全美的影院都已經關門，電影公司面前只剩下了線上發行這一條可行之道。對於大多數影院而言，這就是末日。要知道，在疫情爆發之前，院線的日子就已經很不好過了。根據Box Office Mojo的數據，2019年當中，美國人去影院觀影的頻率創下了1920年代以來的新低。

這種情況下，再喪失掉專有窗口期，那不啻於給院線下了死亡判決。越來越多的人都會選擇舒舒服服坐在家裏看電影，五年之後，影院就會變成曾經的唱片店。

2020年4月6日，德國馬爾附近的鄉村，由於冠狀病毒的爆發，普通的電影院都關閉了。（AP）

商場

1月以來，梅西百貨股價已經大跌60%，目前正徘徊在歷史最低點。由於下跌表現令人髮指，這隻股票直接被標普500指數開除了。4月間，因為梅西百貨總市值不足20億美元，指數編制者認為，它規模太小，沒有資格繼續成為大型股票指標的一部分了，於是他們將其「移到」了標普600小型股指數當中。

當然，投資者並不會感到任何的吃驚，因為近幾十年來，梅西百貨為代表的傳統實體零售商受到線上玩家的衝擊，節節敗退，早已不是什麼新鮮事了。同理，另外一家老牌行業巨頭傑西潘尼在幾天前宣布申請了破產保護，也沒有在市場上激起任何波瀾。

哪怕哪些看上去處境要比這兩者好一些的實體零售商，恐怕也堅持不了多久了，疫情註定將成為壓垮駱駝的最後一根稻草。現在，全美成千上萬的商場都因為防疫而被迫關閉，而他們當中有很大一部分，也許永遠都不會再有開門的機會了。

可是，現在的封鎖令之下，許多美國人都別無選擇，被逼迫著擁抱了人生第一次網購體驗。尤其是眾多的老年消費者，他們原本是最不願意接受線上購物的新生活方式的，但是他們恰恰又是最可能被感染的高危人群。

當這些人真正學會了線上購物，相信其中很多都會大感吃驚——只要按下幾個按鈕，幾天後，商品就會自己出現在面前。這樣便利，自己以前為啥偏偏不願意嘗試呢？他們高呼後悔。疫情已經打開了網購洪水的閘門。其實又何止是梅西百貨和傑西潘尼？Gap、諾德斯特龍、科爾士、Bed Bath & Beyond、Footlocker……難兄難弟們，誰的日子也不比誰好過多少。

2020年3月20日，在美國加利福尼亞州洛杉磯，星光大道上的一家商場停止營業。（新華社）

辦公空間運營

所謂遠程辦公，當然早已不是什麼新生事物，只不過在過去，這經常只是被視作一種例外，一種暫時性方法，或者是不得已的選擇。傳統理念總是相信，還是整個部門在一起現場辦公，更能夠保證大家的投入程度，讓彼此分享信息交換理念更方便，進而達到效率更高的效果。

然而，現在，疫情爆發了，整個世界都被迫啟動一場巨大的遠程辦公實驗，這絕對稱得上是史無前例。結果就是，整整一代人對遠程辦公的看法發生了根本性的改變。大家在各自的家中上班幾個月後，人們驚奇地發現，其實這並沒有對效率造成任何的不利影響。既然如此，為什麼還要每天把那麼多時間和精力耗費在上下班的路上呢？很可能，在不久後的將來，每周有兩三天都在家上班將成為很多人的一種常態。

當然，並不是說所有寫字樓都會變得空空蕩蕩，但是顯然，疫情過後，在家上班的人數量將會激增。當一家公司的辦公室有30%每天都空著，管理層當然會覺得沒道理再租那麼大的地方。要知道，哪怕是對於一家中型公司而言，這種轉變也可能讓他們每年省下上千萬美元的房租。

2020年的新冠肺炎疫情，讓宅在家辦公成為一種新常態。（視覺中國）

只不過，當他們節省下巨大成本的時候，那些擁有和運營寫字樓的公司，比如世邦魏理仕、波士頓地產等等，則只能落得欲哭無淚了。

幾十年來，在紐約或舊金山這樣的大城市買進一座摩天大廈，租給企業辦公，一直都被認為是穩賺不賠的好主意。可是，當人們發現疫情已經結束，遠程辦公卻在延續的時候，顯然就需要重新評估這種理念了。